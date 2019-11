Tensioni tra i tifosi del Brescia prima del derby con l’Atalanta

Momenti di tensione all’esterno dello stadio “Rigamonti”, poco prima del del derby tra Brescia e Atalanta. Nessun litigio tra tifoserie opposte però, al contrario tra due fazioni della tifoseria bresciana.

Lo scontro sarebbe nato a causa di uno striscione scritto dalla Curva Nord contro il gruppo “Brescia 1911”, “reo” di condividere la protesta dei tifosi dell’Atalanta che oggi diserteranno lo stadio perché contrari all’obbligo della trasferta con la tessera del tifoso, come disposto dal Viminale. Gli ultrà del secondo gruppo, infatti, oggi non entreranno allo stadio in segno di protesta.

Sul posto, per separare i tifosi, sono intervenuti polizia e carabinieri.