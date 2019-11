Studenti tremate: i primi dettagli per la maturità firmata 2020

In Italia non vi è mai certezza di nulla e anche quest’anno la maturità si arricchisce di novità più o meno gradite tra cui la prova invalsi. Il ministro Fioramonti ha infatti sorpreso tutti affermando che nella prova di Maturità che vede la conclusione dell’anno scolastico 2019/2020, le prove Invalsi saranno rese obbligatorie per accedere poi, solo successivamente, alla maturità scritta ed orale.

Parliamo infatti delle prove che vedranno protagoniste le materie di italiano, matematica e inglese. Questo vuol dire che se non supero gli Invalsi sarò automaticamente bocciato e invitato a

ripetere l’anno? No, la prova Invalsi è sì obbligatoria, ma i risultati non faranno media né con gli scritti né con gli orali previsti dalla maturità. In realtà questa è una novità soltanto parziale se

consideriamo che la loro introduzione era già prevista nel 2017 dalla legge sulla Buona Scuola, ma l’ex ministro Bussetti aveva preferito rimandare il loro ingresso permettendo agli insegnanti e

studenti di arrivare preparati.

Bisogna ricordare che gli Invalsi erano già presenti nel 2019, in questo caso però non erano fondamentali in vista della maturità. Il risultato? Il grado di adesione è stato di oltre il 96 per cento.

State però tranquilli, le pagelle degli invalsi non sono nulla da temere in quanto non contengono dei voti, bensì una descrizione qualitativa dei livelli di competenza raggiunti al termine della scuola.

Niente ansia e niente panico perché avete ancora tempo: le prove si svolgeranno da lunedì 2 marzo a martedì 31 marzo 2020 e saranno svolte con il computer, motivo per cui non si può concludere il tutto in un unico giorno.

Come anticipato, le novità non finiscono qua. Vediamo infatti il ritorno del tema di storia, di cui paladina era anche Liliana Segre per l’importanza della memoria storica e l’eliminazione delle

buste all’orale perché, come dichiara il Ministro in diretta su Skuola.net “La maturità non dev’essere una roulette, non siamo al casinò. Non vogliamo che l’esame di stato sia un elemento di stress”.