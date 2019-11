In ciaspolata verso il lago Moro, scivola sul ghiaccio: contusioni e trauma al torace

Elisoccorso in azione nei pressi del Rifugio Montebello di Foppolo, in alta Valle Brembana, per soccorrere una donna di 36 anni, scivolata sul ghiaccio e caduta violentemente a terra.

L’intervento intorno alle 15,10, quando un gruppo di escursionisti con le ciaspole era diretto verso il lago Moro. La donna, in seguito all’infortunio, ha riportato delle contusioni al volto e un trauma al torace, per questo è stata trasportata in codice giallo in ospedale a Sondrio. Sul posto anche gli uomini del Soccorso Alpino.