“Il coraggio e l’amore”, Ilaria Cucchi e Fabio Anselmo presentano il loro libro a Bergamo

Ilaria Cucchi arriva a Bergamo. Sabato 14 dicembre alle 10.30 all’Auditorium di piazza della Libertà, la sorella di Stefano e l’avvocato Fabio Anselmo, che combatte al suo fianco per dare giustizia al fratello, presenteranno il loro nuovo libro “Il coraggio e l’amore – Giustizia per Stefano: la nostra battaglia per arrivare alla verità”.

Dialogherà con loro Maurizio Martina; presentano Clara Colombo e Matteo Rossi, Fondazione Gritti Minetti.

Un libro che ricostruisce i dieci anni che hanno segnato la vita dei due autori, compagni di lotta e non solo. Pagine che parlano della grande forza di volontà che ha permesso di arrivare alla Verità, superando i depistaggi, le menzogne e i molti ostacoli. Un libro che non solo parla del coraggio e della tenacia di una donna e del suo avvocato, ma anche del riscatto di uno Stato che grazie a questi due eroi moderni ritrova la propria integrità.