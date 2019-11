Elio, Le Bancarelle del Forte, villaggi natalizi e… il week-end in città

È ricco di iniziative il fine-settimana a Bergamo. Tra gli appuntamenti spicca Elio al Teatro Creberg nello spettacolo “Il Grigio” di Gaber e Luporini.

Da annotare, inoltre, “Le Bancarelle del Forte” in piazzale Goisis, villaggi e mercatini natalizi in piazzale Alpini e piazza Dante, la pista di pattinaggio in piazza della Libertà, la ruota panoramica in piazza Matteotti e molto altro ancora.

Ecco la panoramica degli eventi organizzati in città sabato 30 novembre e domenica 1° dicembre.

BERGAMO

SABATO 30 NOVEMBRE

– In piazzale Alpini torna il “Villaggio di Natale”

– “Christmas village”, in piazza Dante tornano i mercatini di Natale

– In piazza della Libertà torna la pista di pattinaggio

– A Bergamo il Natale con la ruota panoramica e tanti eventi

– All’Elav Circus concerto dei Blue Wit

– Al Creberg arriva Elio e fa rivivere “Il Grigio” di Gaber e Luporini

DOMENICA 1° DICEMBRE

– In piazzale Alpini torna il “Villaggio di Natale”

– “Christmas village”, in piazza Dante tornano i mercatini di Natale

– In piazzale Goisis arrivano “Le Bancarelle del Forte”

– In piazza della Libertà torna la pista di pattinaggio

– A Bergamo il Natale con la ruota panoramica e tanti eventi

– Alla Caverna in scena “Mi sentite?”