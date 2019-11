Doppio Pasalic più Ilicic, Brescia schiacciato: il derby lombardo all’Atalanta

Il derby lombardo è dell'Atalanta. Grazie a una doppietta di Pasalic e alla rete finale di Ilicic, i nerazzurri hanno schiacciato il Brescia e sono tornati alla vittoria un mese dopo l'ultima volta (era il 27 ottobre contro l'Udinese).

Tre punti, quelli conquistati al Rigamonti, che rilanciano gli uomini di Gasperini nelle zone altissime della classifica.

Il match di martedì con la Dinamo Zagabria non sembra aver lasciato segno nelle gambe e nella testa dei bergamaschi, che a Brescia hanno dominato dal primo all'ultimo minuto di gara rischiando il minimo e costruendo - come capita spesso - un numero altissimo di palle-gol.

Decisivo come non mai è stato Mario Pasalic: la sua doppietta (26' e 61') ha messo in discesa la gara per i nerazzurri, che avrebbero potuto trovare la rete in almeno altre 4-5 occasioni.

A dire 'no' alla goleada bergamasca è stata l'imprecisione in un paio di circostanze, ma anche la sfortuna: sulle note finali, infatti, si segnano anche il palo del solito Pasalic (39') e quello di Malinovskyi (68').

In pieno recupero, al 92', il punto esclamativo di Ilicic in contropiede, col Brescia tutto sbilanciato in avanti in cerca del gol che avrebbe almeno riaperto il match.

Il derby lombardo va così in archivio con la contestazione dei tifosi locali alle rondinelle - sempre più ultime in classifica - e con tre punti preziosissimi per Gomez e compagni, che riprendono la corsa che si era interrotta con quel magnifico 7-1 all'Udinese più di un mese fa.