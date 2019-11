“Chernobyl” e il preoccupante effetto social

Questa è l’era delle serie tv. La grande diffusione che hanno avuto negli ultimi anni è sorprendente, un vero fenomeno ormai totalizzante nella sua forza, tanto da influenzare numerosi settori come quello musicale, quello della moda e soprattutto i comportamenti umani. Ormai sono numerosissime le storie di persone che nella quotidianità cercano di imitare i personaggi delle loro storie preferite: sia nello stile, nei modi di fare, sia nelle azioni. In questo caso vorrei parlare delle conseguenze causate dall’uscita di Chernobyl, serie targata HBO e trasmessa in Italia da Sky Atlantic lo scorso giugno.

Chernobyl fin da subito ha ottenuto un livello di gradimento altissimo, spodestando dal podio dei migliori prodotti (come indice di apprezzamento) i “grandi” del calibro di Breaking Bad. La serie è composta da cinque puntate e narra le vicende degli uomini e delle donne che hanno salvato l’Europa da quello che sarebbe stato un devastante disastro nucleare.

Le basi per la sceneggiatura sono tratte dal libro Preghiera per Cernobyl pubblicato nel 1997, una raccolta di interviste dei sopravvissuti alla tragedia, fatte lungo il corso di dieci anni da parte di Svetlana Alexievic, autrice premio Nobel per la letteratura.

La serie di produzione italo-americana pone nuovamente sotto la luce dei riflettori uno degli eventi storici più disastrosi che ha caratterizzato l’Europa e l’intero mondo degli anni ‘90. Il “disastro di Chernobyl” ha sempre avuto un particolare effetto sull’immaginario popolare. Non a caso infatti numerosi sono i turisti che da dieci anni a questa parte, da quando le autorità ucraine hanno rilasciato il via-libera al pubblico definendo l’area ormai “sicura”, si sono recati in visita alla cosiddetta “Zona di Alienazione”, cioè l’aerea compresa entro i 30km dal luogo dell’incidente.

Nonostante adesso sia possibile visitare la zona, è ancora necessario farlo con le dovute precauzioni, dato che è ancora presente un livello di radiazioni molto elevato.

Nel 2017 è stato persino rilasciato un documentario dove viene affrontata una delle tante realtà nate dal disastro nucleare. Successivamente alla tragedia, numerose famiglie hanno dovuto evacuare la loro casa abbandonando i propri animali domestici. Oggi visitando Chernobyl è possibile incontrare numerosi cuccioli, discendenti degli animali domestici abbandonati, che girovagano per la zona di Alienazione ma che purtroppo non possono essere toccati.

Quindi, oltre a tutti questi fattori che nel corso degli anni hanno influito sull’aumento del flusso turistico verso la centrale, la serie ha portato un nuovo, e preoccupante, gruppo di visitatori.

Successivamente alla trasmissione della serie infatti, numerosi influencer hanno deciso di recarsi sul luogo del disastro, ispirati dalla serie, realizzando numerosi scatti che potrebbero essere pienamente definiti “irrispettosi”. Sorridenti, felici, in alcuni casi senza neanche le giuste precauzioni, alcuni volti del web si fotografano sui luoghi dove è avvenuta la tragedia. Per contrastare questo grottesco e sempre più crescente trend, sono intervenuti gli autori della serie immediatamente sui Social.

Questa è un’ulteriore dimostrazione della pericolosa strada che l’umanità sta intraprendendo sempre più spinta dalla volontà di apparire e di essere in controllo di quello che è il mondo del web.

La tendenza e in alcuni casi, se si può dire, vera e propria ossessione riguardo al desiderio di essere sempre per primi, di essere i migliori su qualcosa, sta sempre di più facendo perdere il contatto con la realtà, il valore delle cose, delle persone e in questo caso dei luoghi. L’importante è saper riconoscere il confine tra la realtà e la finzione, in modo tale da dare il giusto peso, la giusta ponderazione che è nei nostri atteggiamenti e nelle nostre azioni. E soprattutto nel ricordo, un ricordo che sia rispettoso e sempre vivo, specialmente quando si tratta della vita umana.