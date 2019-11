Brumano, scivola sul ghiaccio poi cade in un dirupo per 60 metri

Elisoccorso in azione a Brumano, in Valle Imagna, per soccorrere un giovane escursionista secondo le prima informazioni scivolato sul ghiaccio e precipitato in un dirupo per circa 60 metri. È successo sabato mattina, poco prima delle 10, nelle vicinanze del rifugio Azzoni, al confine tra Bergamo e Lecco, a circa 1.800 metri di quota.

L’escursionista, tra i 20 e i 30 anni di età, avrebbe riportato diversi traumi e sarebbe stato intubato all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Sul posto anche i carabinieri di Sant’Omobono, che stanno cercando di ricostruire con esattezza l’accaduto: nell’intervento risulterebbe coinvolta anche una seconda persona.