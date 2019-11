Yara, trovati dei proiettili nel campo di Chignolo

Dei proiettili inesplosi sono stati rinvenuti nel campo dove il 26 novembre 2010 venne trovato il corpo della piccola Yara Gambirasio. A trovarli l’inviata del programma televisivo ‘Mattino Cinque’, durante la puntata andata in onda venerdì 29 novembre.

Le munizioni, come mostrano le immagini del servizio, sono state sequestrate dai Carabinieri di Treviglio. “I proiettili si trovavano accanto al luogo dove da nove anni vengono lasciati fiori e biglietti per la giovane ginnasta di Brembate – si legge in una nota -. L’inviata della trasmissione ha informato i carabinieri e i militari della Compagnia di Treviglio sono giunti sul posto inoltrando la segnalazione all’autorità giudiziaria”.

Il campo di Chignolo d'Isola

Proprio tre giorni fa ricorreva il nono anniversario dell’omicidio di Yara, 13 anni, per il quale è stato condannato all’ergastolo in via definitiva l’ex muratore di Mapello, Massimo Bossetti. Pochi giorni fa la difesa ha denunciato una frode processuale in vista di una richiesta di revisione del processo. La decisione è stata presa dopo un’intervista del settimanale “Oggi” a un ex consulente della Procura di Bergamo.