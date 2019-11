Si avvicina il weekend, quello che ci porta dritti dritti dentro il mese di dicembre: sarà grigio come questo novembre? Scopriamolo insieme al bollettino del Centro Meteo Lombardo curato da Marco Tarantola.

ANALISI GENERALE

Lo spostamento verso est della bassa pressione associata alla perturbazione che ha interessato le nostre regioni e una leggera rimonta anticiclonica sull’Europa occidentale garantiranno un temporaneo miglioramento del tempo nei prossimi giorni. L’approfondimento di un nuovo minimo depressionario ad ovest della Francia determinerà però per la giornata di domenica un nuovo afflusso di correnti umide verso l’Italia e piloterà l’arrivo di una nuova perturbazione che interesserà anche la Lombardia. Le temperature caleranno nei valori minimi a causa della minore nuvolosità e tra venerdì e sabato si posizioneranno su valori intorno ai 5/6 gradi in pianura.

Venerdì 29 novembre 2019

Tempo Previsto: al mattino cielo nuvoloso sulle Alpi di confine, con qualche fiocco di neve nel Livignasco, nebbie sulla medio/bassa pianura in sollevamento e possibile trasformazione in nubi basse, poco nuvoloso sul resto della regione. Nel pomeriggio parzialmente nuvoloso sulle Alpi con deboli precipitazioni nel Livignasco, prevalenza di cielo nuvoloso o poco nuvoloso sul resto della regione, con la possibilità di residua nuvolosità bassa per il sollevamento delle nebbie in particolare sulla bassa pianura orientale. In serata persistono un po’ di nuvole sulle Alpi, poco nuvoloso altrove con la tendenza alla formazione delle nebbie nel corso della notte in pianura.

Temperature: minime in lieve diminuzione, massime in lieve aumento. In pianura minime per lo più comprese tra 4 e 6°C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate; massime generalmente comprese tra 10 e 12°C.

Sabato 30 novembre 2019

Tempo Previsto: al mattino cielo poco nuvoloso sulle Alpi orientali, prevalenza di bel tempo sul resto della regione con qualche banco di nebbia sulla medio/bassa pianura. Nel pomeriggio e in serata cielo generalmente poco nuvoloso e soleggiato su tutti i settori. Nella notte tendenza ad un graduale aumento delle nubi ovunque.

Temperature: in lieve diminuzione. In pianura minime per lo più comprese tra 3 e 5°C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate; massime generalmente comprese tra 11 e 13°C.

Domenica 1 dicembre 2019

Tempo Previsto: già dal primo mattino piogge via via più intense a partire dalla Lombardia occidentale, in rapida estensione a gran parte della regione e ai rilievi, con nevicate oltre i 1000 metri sulle Alpi, oltre i 1300 metri sulle Orobie. Nel pomeriggio piogge diffuse e intense su tutta la regione, con locali rovesci, nevicate moderate e a tratti forti sui rilievi oltre i 1000/1200 metri. In serata e nella notte si attenua il maltempo sulla Lombardia occidentale, mentre proseguono le precipitazioni, di minore intensità, su est regione.

Temperature: in aumento le minime, in diminuzione le massime. In pianura minime per lo più comprese tra 5 e 7°C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate; massime generalmente comprese tra 6 e 8°C.