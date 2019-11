Riassetto dei conti e nuovo segretario comunale per Boltiere

La priorità della nuova amministrazione comunale di Boltiere è stata, una volta vinte le elezioni, il riordino degli aspetti finanziari ed economici dell’ente.

Durante l’estate, tra il mese di luglio e quello di settembre, la Giunta ed i Consiglieri dell’amministrazione Palazzini sono stati impegnati nel riassetto dei conti comunali. Conti deficitari di una gestione non ordinata per cinque anni, e che hanno richiesto interventi dettagliati, per assicurare il permanere degli equilibri finanziari dell’ente. Interventi resi possibili grazie al grande aiuto ed al lavoro certosino degli uffici comunali.

La prima variazione è stata predisposta nel Consiglio Comunale del 29 luglio 2019 con la deliberazione di consiglio numero 23 per un valore di circa 186 mila euro. Questo intervento, come spiegato durante il consiglio dal Sindaco stesso Osvaldo Palazzini e dal Consigliere con delega al bilancio Dott. Massimo Lena, è stato necessario per garantire la funzionalità dell’ente e per porre rimedio ad una sovrastima delle entrate e ad una sottostima delle uscite, che avrebbe generato un naturale scompenso, con conseguente rischio di default per il Comune, ed il successivo naturale commissariamento.

Grazie a questa variazione, ed a quella introdotta per circa 100 mila euro con il consiglio comunale del 27 settembre, tutto questo si è potuto evitare. Così facendo si è sanato lo sbilancio che si era venuto a creare, e si è potuto dare avvio pienamente al nuovo mandato di governo.

Infine, un altro passo importante verso una migliore gestione della macchina comunale, è stato compiuto dall’aver trovato un nuovo Segretario Comunale. La situazione della mancanza dei segretari comunali è ormai nota ed all’ordine del giorno, una situazione che non permette a moltissimi comuni, soprattutto in Lombardia, di funzionare nel migliore dei modi.

Il comune di Boltiere, grazie ad una convenzione con il Comune di Cassina De’ Pecchi, che si dovrà approvare nel consiglio di questa sera, ha finalmente trovato un nuovo segretario comunale: si tratta della dottoressa Lucia Pepe.