Parlare coi figli di intimità e salute di genere: ancora tabù anche a Bergamo

Parlare di intimità e di salute di genere con i propri figli è tradizionalmente considerato un tabù. Si ha difficoltà ad affrontare l’argomento, spesso lo si rimanda o lo si trascura persino del tutto. Ma, a ben guardare, oggi sembra farsi strada una maggiore sensibilità: per quasi un bergamasco su due (44%), infatti, è importante affrontare in famiglia il famoso “discorsetto” fin dalle scuole elementari. È quanto emerge dall’ultima ricerca dell’Osservatorio Reale Mutua sul welfare, che ha realizzato un’ampia indagine sull’adolescenza.

Si registra anche una maggiore attenzione per la prevenzione sulla salute di genere, dove da sempre c’è un fortissimo gap. Se di solito, infatti, le ragazze vanno fin da giovani dal ginecologo, lo stesso non si può dire dei loro coetanei maschi. Per un abitante di Bergamo su due (51%), tuttavia, anche per i ragazzi è fondamentale iniziare a fare visite andrologiche fin dall’adolescenza. Ma le voci discordi non mancano, e ancora uno su cinque (18%) ritiene necessaria la prevenzione solo per le ragazze.

Quali sono allora le ragioni alla base di tutto questo? In primo luogo, una certa difficoltà a parlare dell’argomento (42%), ma anche una scarsa informazione sul tema e in particolare sulle problematiche di salute maschili (32%). In questo senso, un ulteriore 13% dice che questa situazione nasce dalle famiglie dove i genitori dovrebbero mostrarsi più sensibili. C’è poi chi, un 8%, ne fa anche una questione culturale.

Quali sono i rischi dell’adolescenza? Il rischio più temuto da oltre un bergamasco su tre (35%) è rappresentato dagli episodi di bullismo. Ma a destare sempre più preoccupazione è anche l’utilizzo eccessivo, che può arrivare fino alla dipendenza, della tecnologia (31%), mentre il 22% indica l’uso di sostanze stupefacenti.

Per arginare questi rischi hanno un ruolo importante le esperienze di gruppo (65%), come quelle dello sport, dove si trasmettono valori positivi e l’importanza di relazioni rispettose. Inoltre, oltre un bergamasco su tre (40%) ritiene indispensabile la figura dello psicologo, che possa ascoltare i ragazzi, intervenire e prevenire situazioni di disagio e difficoltà. Per oltre uno su quattro (27%), infine, anche i social network sono un veicolo dalle potenzialità educative: aprono canali di ascolto per gestire disagi e problematiche giovanili (35%), fanno passare messaggi di sensibilizzazione (27%) e favoriscono le interazioni e la condivisione tra coetanei (22%).

“L’adolescenza è una fase molto importante per la crescita della persona. Dal nostro Osservatorio sul welfare è emersa una crescente sensibilità verso il tema della prevenzione e della salute per

questa età – commenta Michele Quaglia, direttore commerciale e brand di Gruppo –. In questo, le famiglie ricoprono un ruolo centrale, che è importante sostenere. Noi di Reale Mutua siamo da

sempre al loro fianco con soluzioni su misura che permettono loro prendersi cura della salute dei figli in strutture d’eccellenza con specialisti qualificati e a costi contenuti”.

(Immagine Devin Avery by Unsplash)