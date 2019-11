Ospedale di Treviglio-Caravaggio: Giovanni Sgroi opera in diretta mondiale

Giovedì 28 novembre l’équipe di Giovanni Sgroi dell’ospedale di Treviglio e Caravaggio è stata nuovamente protagonista con un intervento chirurgico in streaming in occasione della 30esima edizione del Congresso di Chirurgia dell’Apparato Digerente, che si svolge a Roma, nella storica sede dell’Auditorium del Massimo.

Anno dopo anno l’evento scientifico è diventato unico nel suo genere, e si è arricchito sempre più, sia nel corpo docente italiano, sia nella partecipazione di chirurghi di fama internazionale.

“Chirurghi da tutto il mondo si sono collegati – spiega Giovanni Sgroi, direttore del Dipartimento di Scienze Chirurgiche – in streaming dal proprio PC o dalla sede del Congresso e hanno assistito in diretta all’intervento chirurgico svolto nella nostra Sala Operatoria. Quest’anno l’intervento richiestoci dalla Commissione è un’emicolectomia destra laparoscopica. Ricordo, infatti, che la scelta delle Sale Operatorie in streaming è fatta direttamente dagli organizzatori del Congresso, non siamo noi a proporci. L’intervento laparoscopico di oggi, su una paziente sessantenne, è stato eseguito con una tecnica personale che abbiamo anche pubblicato sulla più autorevole rivista di settore, ed utilizzando una colonna laparoscopica con realtà aumentata di nuovissima tecnologia; inoltre, abbiamo usato strumenti robot-like che permettono una precisione e una sicurezza maggiore rispetto agli strumenti tradizionali”.

Soddisfazione è espressa da Peter Assembergs, direttore generale dell’ASST: “La condivisione della conoscenza è, anche nella chirurgia, fattore di progresso nelle cure. Ringrazio l’équipe guidata da Giovanni Sgroi per questo”.

Le Sale Operatorie e i discenti collegati govedì e anche venerdì col “Palazzini” sono sparsi in tutto il mondo, non solo in Italia: Stati Uniti, Giappone, Francia, Inghilterra, Belgio, Olanda, Svezia, Spagna, Portogallo, Australia, Cina, Corea, Singapore, Sud Africa, Argentina… e Treviglio.

L’équipe che ha eseguito e portato a termine con successo l’intervento, in collegamento dalle 11.30 alle ore 14, era così composta:

– Chirurghi: Giovanni Sgroi, Luca Turati e Antonio Costanzo;

– Anestesista: Francesca Grassia;

– Strumentista: Mauro Marmiroli;

– Aiuto Sala: Paola Lanzone e Michela Brambilla.