Omar Fantini, pista di pattinaggio, ruota e… il week-end young in Bergamasca

Concerti, feste e spettacoli: in Bergamo e provincia sono tante le iniziative organizzate nel week-end per i giovani. Tra gli appuntamenti spiccano villaggi e mercatini natalizi, la pista di pattinaggio in piazza della Libertà, la ruota panoramica in piazza Matteotti e molto altro ancora.

Ecco tutti gli eventi! E buon divertimento.

BERGAMO

VENERDI’ 29 NOVEMBRE

– In piazzale Alpini torna il “Villaggio di Natale”

– “Christmas village”, in piazza Dante tornano i mercatini di Natale

– In piazza della Libertà torna la pista di pattinaggio

– A Bergamo il Natale con la ruota panoramica e tanti eventi

– Ettore Bassi al Creberg ne “L’attimo fuggente”

SABATO 30 NOVEMBRE

– In piazzale Alpini torna il “Villaggio di Natale”

– “Christmas village”, in piazza Dante tornano i mercatini di Natale

– In piazza della Libertà torna la pista di pattinaggio

– A Bergamo il Natale con la ruota panoramica e tanti eventi

– All’Elav Circus concerto dei Blue Wit

– Al Creberg arriva Elio e fa rivivere “Il Grigio” di Gaber e Luporini

DOMENICA 1° DICEMBRE

– In piazzale Alpini torna il “Villaggio di Natale”

– “Christmas village”, in piazza Dante tornano i mercatini di Natale

– In piazzale Goisis arrivano “Le Bancarelle del Forte”

– In piazza della Libertà torna la pista di pattinaggio

– A Bergamo il Natale con la ruota panoramica e tanti eventi

ALZANO LOMBARDO

– Laura Curino ad Alzano racconta Paleocapa

BREMBATE DI SOPRA

– “Salva Babbo Natale”, originale escape game a Brembate di Sopra

BRUSAPORTO

– Mercatino di Natale a Brusaporto

CASAZZA

– A Casazza concerto di Natale dei Piccoli Musici

CASTIONE DELLA PRESOLANA

– Mercatini di Natale a Castione della Presolana: ecco le date

CURNO

– Quattro giorni di festa per l’apertura de “Le Cucine di Curno”

GROMO

– A Gromo riapre la casa bergamasca di Babbo Natale

MAPELLO

– A Mapello tanti eventi in vista delle festività natalizie

RANICA

– Rassegna di spettacoli per i 10 anni di Luna e Gnac Teatro

SAN PAOLO D’ARGON

– “Aspettando Natale” a San Paolo d’Argon

SCANZOROSCIATE

– “Villaggio di Natale” a Scanzorosciate

SPINONE AL LAGO

– Mercatini di Natale a Spinone al Lago

TREVIGLIO

– “Natale in fattoria” alla Cascina Pezzoli

– Aurora Leone di “Italia’s got talent” in scena a Treviglio