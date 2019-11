Impressionante incendio a Fornovo: distrutti un capannone e 4 aziende

Fiamme alte 40 metri, che in poco tempo si sono propagate in tutto il capannone e hanno distrutto quattro aziende: impressionante rogo nella serata di giovedì 28 novembre a Fornovo San Giovanni, divampato tra il legno della “Vailati fustelle”.

L’incendio è scoppiato attorno alle 20.30 in via San Pietro, nel capannone dove trovano spazio altre due attività che lavorano il legno e una rivendita di auto: i vigili del fuoco, dopo una notte di lavoro, stanno cercando di capire quali siano state le cause che l’hanno innescato.

A dare l’allarme è stato il titolare di una delle aziende che occupano il capannone: dopo aver sentito dei forti scoppi provenire dalla “Vailati fustelle” si è diretto all’esterno, notando già fiamme altissime.

Sul posto sono arrivati i carabinieri di Caravaggio e sette squadre dei vigili del fuoco che hanno dovuto mettere in sicurezza anche alcune bombole di gas e isolare un deposito di vernici poco distante.

La Vailati fustelle tra sole due settimane avrebbe traslocato dalla storica sede di via San Pietro a Caravaggio.