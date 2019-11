“Il grande equivoco”, Fabio Bergamaschi presenta il suo nuovo libro alla Caversazzi

Tornano le indagini del detective Massimo Caliari nel nuovo romanzo di Fabio Bergamaschi dal titolo “Il grande equivoco”. L’autore presenterà il volume domenica 1° dicembre alle 18.15 alla biblioteca Caversazzi, a Bergamo in via Tasso 4, ingresso libero) insieme alla giornalista Lucia Ferrajoli.

Per Bergamaschi si tratta del settimo romanzo in sette anni, ovvero da quando l’ex manager farmaceutico, classe 1943, ha deciso di dedicarsi praticamente a tempo pieno alla sua passione di sempre, la scrittura. “Un’opportunità che si è materializzata con il maggior tempo libero a disposizione dopo la pensione – spiega Bergamaschi – . Massimo Caliari ne ‘Il Grande Equivoco’ si misura con un sfida molto impegnativa, e dovrà indagare su delitti talmente cruenti da sembrare opera di uno psicopatico. O almeno, è questa la direzione che prenderanno, fin da subito, le indagini delle Forze dell’Ordine. Ma la realtà, spesso, è diversa da quello che sembra…”.

Il nuovo romanzo giallo, pubblicato nella collana ‘I luoghi del delitto’ da Robin Edizioni, mantiene come i precedenti un’ambientazione tutta bergamasca: “Amo raccontare questa città – dice l’autore – che è diventata la mia città 40 anni fa, quando mi sono trasferito qui da Verona”. Con lo stile pulito e garbato che lo caratterizza, Bergamaschi coinvolge il lettore in questa nuova avventura, accompagnandolo tra le strade e i luoghi della città. Le descrizioni accurate e la misurata ricchezza di dettagli regalano, in alcuni passaggi, la sensazione di condividere davvero, con Massimo, un pranzo al ristorante o il disorientamento davanti alle insolite baruffe con la moglie Patrizia e la fidata assistente Elena.

Altre informazioni sull’autore, sulla trama del nuovo romanzo e sul protagonista sono disponibili su https://romanzigialli.wordpress.com/