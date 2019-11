Il duo leghista via dall’Aula Magna prima che parli Segre: “Nessun intento polemico”

Sono stati visti lasciare l’Aula Magna di Sant’Agostino prima dell’intervento della senatrice Liliana Segre, insignita venerdì mattina del dottorato ad honorem in Studi Umanistici Transculturali. Un tempismo che a qualcuno ha fatto storcere il naso, eppure gli onorevoli Alberto Ribolla e Rebecca Frassini (Lega) smontano sul nascere ogni polemica. “Assolutamente, ci tenevo ad essere presente proprio per la senatrice – commenta Ribolla -. Purtroppo non stavo bene. Ho passato tre giorni con la febbre e vista la lunga attesa sono andato via insieme alla collega, che mi ha accompagnato e aveva un impegno”. “Un volo da prendere nel pomeriggio – specifica Frassini – ma da parte nostra nessun intento polemico”.

Sui loro profili Facebook hanno pubblicato un post che testimonia la loro presenza all’inaugurazione dell’anno accademico, senza alcun riferimento alla presenza della senatrice. Anche in questo caso nessuna malizia, assicurano. “Tant’è che alla cerimonia – aggiunge Ribolla – c’erano altri esponenti del partito, vedi il senatore Tony Iwobi e l’assessore regionale Claudia Terzi“.