Coppa Europa, rientro con successo per Sofia Belingheri

Un successo dal sapore di rinascita: è il caso di Sofia Belingheri che, dopo aver annunciato la scorsa primavera il proprio ritiro, ha deciso di proseguire la propria carriera conquistando nel pomeriggio di giovedì 28 novembre la prima prova di Coppa Europa,

Sulle nevi di Piztal la 24enne di Roncola San Bernardo si è imposta davanti alla svizzera Sophie Hediger e alla vice-campionessa iridata Charlotte Bankes, lanciando così un importante segnale in vista dell’esordio stagionale in Coppa del Mondo.

A livello italiano buona prestazione per Raffaella Brutto e Caterina Carpano, rispettivamente sesta e settima al traguardo, discorso diverso invece per Michela Moioli che non è riuscita a centrare l’accesso alla Big Final.

In grado di realizzare il miglior tempo in qualificazione, la campionessa olimpica si è accontentare della nona posizione finale.