Cetto La Qualunque o “Propaganda live”? La tv del 29 novembre

Per la prima serata in tv, venerdì 29 novembre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la prima delle tre puntate del varietà “20 anni che siamo italiani”.

Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada raccontano in che modo sono cambiate le usanze, le abitudini e i gusti degli italiani in questi ultimi venti anni. Un percorso musicale e culturale, realizzato in compagnia degli artisti in studio, che in questi due decenni sono diventati un punto di riferimento per molti giovani. Ad accompagnare le esibizioni di Gigi D’Alessio e dei suoi ospiti è una grande orchestra, composta da 26 elementi e diretta dal maestro Adriano Pennino.

Su Canale5 alle 21.20 trasmetterà la prima delle quattro puntate della fiction “Il processo”, con Vittoria Puccini, Francesco Scianna e Camilla Filippi.

Il pubblico ministero Elena Guerra, intenzionato a salvare il suo matrimonio, si appresta a seguire il marito a New York. Prima, però, deve occuparsi delle indagini relative all’omicidio di Angelica, una ragazzina coinvolta in un giro di prostituzione. A difendere una delle persone implicate nella vicenda, è l’avvocato Ruggero Barone.

Su RaiDue alle 21.20 ci sarà il telefilm “Ncis Los Angeles”, con Linda Hunt e Chris O’Donnell. Andranno in onda due episodi intitolati “Il guardiano” e “Sotto falsa bandiera”. Nel primo, Callen e Sam collaborano con le forze speciali per sventare un attacco terroristico ai danni di una portaerei. Nel secondo, mentre Hetty chiede aiuto a una sua amica per estorcere informazioni a un diplomatico russo, Callen e Sam continuano la loro missione a bordo della portaerei che i terroristi vorrebbero affondare.

RaiTre alle 21.20 proporrà la visione del film “Qualunquemente”, con Antonio Albanese. Cetto La Qualunque (Albanese) fa ritorno in Italia dopo una lunga latitanza all’estero. Con lui rientrano anche una bella ragazza di colore ed un bambina di cui non riesce a ricordare il nome: la sua nuova famiglia. Al ritorno in patria Cetto ritrova il fidato braccio destro Pino e la famiglia di origine: la moglie Carmen e il figlio Melo. Ovviamente far convivere il tutto non sarà facile. I suoi vecchi amici lo informano che le sue proprietà sono minacciate da una inarrestabile ondata di legalità che sta invadendo la loro cittadina. Le imminenti elezioni potrebbero avere come esito la nomina a sindaco di Giovanni De Santis, un “pericoloso” paladino dei diritti. Così, Cetto, dopo una lunga e tormentata riflessione in compagnia di simpatiche ragazze non ha dubbi e decide di “salire in politica” per difendere la sua città. La campagna elettorale può cominciare.

Spazio ai casi di cronaca su Rete4 alle 21.25 ci sarà una nuova puntata di “Quarto grado”, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

La7 alle 21.15 proporrà una nuova puntata di “Propaganda live”, condotto da Diego Bianchi fra attualità e satira.

Tv8 alle 21.30 riproporrà in chiaro “MasterChef Italia”. Dopo la messa in onda a pagamento su Sky Uno, le puntate vengono riproposte su questo canale. I telespettatori potranno assistere alle sfide dei migliori cuochi amatoriali italiani pronti a tutto pur di contendersi la vittoria finale.

A valutare le loro performance culinarie saranno Bruno Barbieri, Joe Bastianich, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli.

Su Canale Nove alle 21.25 Maurizio Crozza torna “dal vivo” con “Fratelli di Crozza” fra satira e imitazioni. Oltre ai personaggi storici ce ne saranno di nuovi, fra cui “The New Conte“, il volto del nuovo Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.25 c’è “Il cavaliere oscuro”, con Christian Bale; su Rai4 alle 21.10 “Sette minuti dopo la mezzanotte”, con Lewis MacDougall; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Ritratto di borghesia in nero”, con Ornella Muti; su La5 alle 21.10 “5 appuntamenti per farla innamorare”, con Nia Vardalos; su Iris alle 21 “Arma letale 3”, con Mel Gibson; e su Italia2 alle 21.30 “The Apparition”, con Ashley Greene.

Su Rai5 alle 21.15 verrà proposto il documentario “Art night: arte e natura”, che racconta come gli artisti contemporanei si sono posti di fronte alla questione dei cambiamenti climatici. Pinuccio Sciola, uno scultore che con le sue tecniche di incisione sperimentate ha creato le pietre sonore.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Joséphine ange gardien”, con Mimie Mathy. Andranno in onda due episodi intitolati “Un passato per l’avvenire” e “La colpevole”. Nel primo, Joséphine deve aiutare Nina, che sta cercando di avere un figlio da due anni ma senza successo. Joséphine scoprirà che Nina ha un blocco psicologico. Nel secondo, Joséphine deve assistere Brigitte, che dopo aver scontato una pena in carcere vorrebbe rivedere suo figlio Thomas, che vive con Charlotte, sua sorella. Sostenuta da Joséphine, Brigitte affronta la diffidenza del bambino e l’ostilità della sua famiglia.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra alle 21.15 la replica di “#Cr4 – La repubblica delle donne”; e su Real Time alle 21.10 “Bake off Italia: dolci in forno”.