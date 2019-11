Centinaia di giovani in corteo a Bergamo per il Block Fridays

Ogni qualvolta si utilizza il termine “caos”, si affibbia un’accezione negativa. Tuttavia Fridays For Future ha scosso coscienze, creato squilibrio a livello mondiale, ha spinto migliaia di studenti in piazza per un obiettivo comune: salvaguardare il nostro futuro.

Venerdì 29 novembre, sono scesi nuovamente per le strade della nostra città, Bergamo, per farsi ascoltare, per far capire che il cambiamento climatico è un problema che non riguarda soltanto i grandi del pianeta, ma tutti noi. Sono stati sulle prime pagine di tutti i quotidiani italiani, europei e mondiali. I telegiornali parlavano di loro e continueranno a farlo perchè “noi non ci fermeremo dinanzi a niente. Il nostro movimento rappresenta un risveglio delle coscienze che è partito dai più piccoli, ma che sta investendo tutta la società”.

Questo è il loro quarto sciopero, un momento di protesta ma allo stesso tempo di sensibilizzazione. Sensibilizzare la popolazione del mondo, perché questo non è un problema bergamasco o italiano, ma dell’intero globo terrestre.

Venerdì 29 novembre, la giornata internazionale dello shopping impulsivo e compulsivo. Così tanti giovani sono scesi in piazza per combattere questa società egoista e consumista, per combattere un sistema sempre più opprimenti che non è economicamente sostenibile. Prezzi bassi che non garantiscono una giustizia climatica e sociale. “Questo sciopero – spiegano – è un appello ai consumatori e ai produttori, nel momento in cui produciamo o acquistiamo qualcosa non possiamo dimenticarci di quello che c’è dietro”.

Block Friday, è stato dato questo nome per contrastare l’immagine del Black Friday, di questo “venerdì nero sia per l’ambiente che per il pianeta”.

Spinti dal motto: ”Scendi giù, scendi giù, manifesta pure tu”, centinaia di giovani hanno marciato, corso, urlato e cantato per farsi sentire, per smuovere coscienze. Hanno strillato per spingere coloro che li guardavano a unirsi alla manifestazione. E non sono mancati, ovviamente, i discorsi sul cambiamento climatico, sul consumismo, sullo squilibrio ambientale e sociale.

Finita la marcia, è stato fatto il consueto sit-in alle spalle del palazzo della Regione Lombardia: i ragazzi si sono letteralmente sdraiati sull’asfalto. Non sono mancati i momenti di commozione, quali il ricordo dei morti durante le alluvioni delle scorse settimane.

Fridays For Future non è solo un movimento, ma una grande famiglia con un obiettivo comune: smuovere coscienze in merito al cambiamento climatico. Insieme per un futuro migliore.