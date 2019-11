Brescia, Balotelli torna a disposizione per il derby contro l’Atalanta

“Non voglio sempre parlare di Balotelli, ogni volta si va a vedere se va via un minuto prima o un minuto dopo… Comunque dovrebbe essere a disposizione, anche se i convocati li darò dopo”.

Sono le parole dell’allenatore del Brescia Fabio Grosso, riportate dall’Ansa, che confermano come l’attaccante tornerà a disposizione per il derby con l’Atalanta dopo la punizione di Roma. Molto difficilmente, però, partirà tra i titolari.

“Ho già detto mille volte che Mario ha caratteristiche importanti – ha aggiunto il tecnico delle Rondinelle -. Se le utilizza in un certo modo, non potrà che essere una cosa positiva per noi”.