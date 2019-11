Boccaleone, e il marciapiede dov’è? Sotto le foglie

Questa immagine la manda Fabio per segnalare “il disservizio che da giorni si protrae nel mio quartiere”. Abita a Boccaleone: “Abbiamo una situazione per ciò che riguarda la pulizia dei marciapiedi nelle zona di via Piacentini, passaggio cascina Alberta e dintorni, davvero incredibile… i passaggi pedonali sono ricoperti da un tappeto di foglie fradici che comportano un pericolo di scivolamento reale. In particolare le persone anziane trovano difficoltà a camminarci sopra e possono rischiare di fare una caduta. Ho personalmente contattato telefonicamente il comune di Bergamo e mi è stato detto che la pulizia è di competenza della A2A. Ho chiamato il centralino e sono stato rimpallato da un ufficio all’altro senza avere avuto nessuna risposta…”