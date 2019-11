Arturo Brachetti torna al Creberg con “Solo”

Martedì 3 dicembre alle 21 Arturo Brachetti, la leggenda del trasformismo, torna al Creberg Teatro di Bergamo con il suo one man show “Solo, the Legend of quick change”, uno spettacolo che lo vede protagonista per la quarta stagione consecutiva e che finora è stato applaudito da oltre 350.000 spettatori in Europa. Sono disponibili i biglietti per il secondo settore a 46 euro; esaurito il primo settore.

Brachetti, che nel 2019 festeggia 40 anni di successi internazionali, con lo spettacolo SOLO apre le porte della sua casa, una casa in miniatura, simbolo dei ricordi e dei sogni che ciascuno di noi custodisce. La casetta si fa scenografia e Brachetti invita il pubblico a entrare e uscire dalle diverse stanze, ognuna associata a un ricordo o ad una fantasia che l’artista racconta con le sue magie e trasformazioni, tra reale e surreale, verità e finzione, poesia e divertimento. Protagonista assoluto della serata è, ovviamente, il trasformismo, quell’arte che lo ha reso celebre in tutto il mondo e che qui la fa da padrone con oltre 60 personaggi, molti ideati appositamente per questo show. Ma SOLO è anche un viaggio nella storia artistica di Arturo Brachetti. Ripercorre infatti anche le altre affascinanti discipline in cui eccelle: dalle più classiche le ombre cinesi, il mimo e la chapeaugraphie, alle sorprendenti novità come la poetica sand painting e il magnetico raggio laser. Il sapiente mix tra scenografia tradizionale e videomapping, poi, permette di enfatizzare i particolari e coinvolgere gli spettatori in uno show surreale, funambolico e pieno di meraviglia. Novanta minuti di vero spettacolo pensato per tutti, tra trasformismo e nuove tecnologie, per presentare con un ritmo inarrestabile personaggi dei telefilm celebri, grandi icone della musica pop, passando per le favole e la lotta con i raggi laser in stile Matrix.

Arturo Brachetti , artista famoso e acclamato in tutto il mondo, è il maestro mondiale del quick-change, quel trasformismo che lui stesso ha riportato in auge, reinventandolo in chiave contemporanea. La sua carriera comincia a Parigi, al Paradis Latin, nel 1979: da qui in poi un crescendo continuo che lo ha affermato come uno dei pochi artisti italiani di livello internazionale, con una solida notorietà al di fuori del nostro paese. Si è esibito ai quattro angoli del pianeta, in diverse lingue e in centinaia di teatri. Il suo precedente one man show “L’uomo dai mille volti” è stato visto da oltre 2.000.000 di spettatori. Le sue performance dalla velocità straordinaria sono inserite nel Guinness Book of Records. Regista di tutti gli spettacoli teatrali di Aldo, Giovanni e Giacomo, Arturo Brachetti è un artista a 360° noto in tutto il mondo per la sua capacità di portare in scena gli elementi tipici del DNA italiano: qualità, amore per “il bello”, gusto e, soprattutto, fantasia.

Sono disponibili i biglietti per il secondo settore a 46 euro (compresa prevendita); esaurito il primo settore. Si possono acquistare alla biglietteria del Creberg Teatro di Bergamo , in via Pizzo della Presolana, on line sul sito www.ticketone.it e nel circuito di negozi affiliati. Per informazioni: biglietteria Teatro Creberg tel. 035.343434, aperta da mercoledì a sabato dalle ore 13 alle 19.

