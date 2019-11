Entrare nel mercato americano: l’obiettivo di Airoh, il noto marchio di caschi prodotti dalla Locatelli Spa. Per fare questo l’azienda di Almenno San Bartolomeo si è già attrezzata di un laboratorio interno -Crash LAB- per i test di sicurezza, e quindi per le omologazioni, che oltre a rispettare le norme imposte dalla Comunità Europea è in grado anche di superare i test per la certificazione DOT -per i caschi omologati negli Stati Uniti d’America-, che in Italia non è considerata valida.

Antonio Locatelli, patron della Airoh, ha aperto le porte degli stabilimenti per mostrare -durante un press tour- i segreti della produzione e della progettazione dei caschi di protezione per motociclo. La forte spinta innovativa dell’azienda è testimoniata dalla galleria del vento –Airoh Wind Tunnel– realizzata nel 2018 che consente di verificare al meglio le prestazioni aerodinamiche, acustiche e termiche del casco.

“Nello specifico -ha spiegato Antonio Locatelli- si prevede, attraverso un computer in remote control, il movimento laterale e l’inclinazione della falsa testa che consente l’analisi dei risultati ipotizzando qualsiasi tipo di scenario su strada e fuoristrada. La potenza espressa dalla nostra galleria consente di simulare le condizioni di utilizzo più estreme; con oltre 200 km/h raggiunti, è possibile testare l’aerodinamica, l’acustica ed il livello termico nel casco”.

La Locatelli Spa è tra le quattro aziende al mondo ad essersi dotata di una Galleria del vento interna che va ad integrare il reparto Ricerca & Sviluppo dove è possibile studiare in presa diretta alcuni aspetti fondamentali legati all’aerodinamica e alla ventilazione.

“Il casco -ha ricordato il patron di Airoh-, prende forma da un’idea attraverso un processo di modellazione 3D e la successiva simulazione della capacità di assorbimento degli impatti tramite FEM (Tecnica degli Elementi Finiti)”.

Venti i mesi necessari per passare dall’idea al mercato, di cui cinque necessari per la prototipazione. Cinque anche le fasi necessarie che accompagnano la “realizzazione” del casco: l’ingegnerizzazione e la galleria del vento, lo stampaggio la verniciatura, la cucitura e il montaggio eseguito interamente a mano e, infine, i test.

Per i Caschi Airoh è stato depositato il brevetto AMS2 (AIROH MULTIACTION SAFETY SYSTEM). “Questo sistema -ha spiegato Locatelli- utilizza polimeri siliconici cosi che la calotta, in caso di urto angolare, è in grado di assecondare la direzione dell’impatto, attenuando considerevolmente la quantità di energia trasmessa direttamente alla testa di chi indossa il casco”.

Airoh nasce nel 1997, ma Locatelli ha già alle spalle una storia decennale di produttore di caschi per conto terzi. Prima di lanciare il suo brand, ha iniziato nel 1986 a Sant’Omobono, e poi a Rota Imagna, come fornitore di molti produttori di livello nazionale. Ricerca, sviluppo, sicurezza ed innovazione sono gli elementi principali che hanno permesso di portare Airoh tra le eccellenze offerte dal mercato nazionale e internazionale della produzione di caschi per uso motociclistico.

Nel giro di pochi anni l’azienda che oggi conta 65 dipendenti, un fatturato di 25 milioni di euro e un export attorno al 70%, ha conquistato il mercato: dalle corse al cross, dai prodotti da strada al turismo fino all’enduro. I caschi Airoh sono distribuiti in 80 paesi del mondo, in oltre duemila punti vendita. Oggi nella compagine aziendale sono entrate la figlia Martina e Angela.