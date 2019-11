Seriate, il Comune offre il pranzo di Natale agli anziani

Come ogni anno l’Amministrazione comunale offre ai seriatesi, che hanno compiuto 75 anni di età, il tradizionale pranzo di Natale. Momento di convivialità, in programma domenica 15 dicembre, alle 12, per lo scambio degli auguri di Buone Feste, nei quattro ristoranti aderenti.

“Il Pranzo di Natale è una delle diverse iniziative promosse dal Comune di Seriate, insieme ai centri diurni e ai soggiorni climatici, per stare vicino agli anziani, prevenendone l’isolamento e l’emarginazione – dichiara il sindaco Cristian Vezzoli -. Questo momento conviviale è una tradizione che si rinnova di anno in anno per regalare qualche ora di svago e per scambiare gli auguri di Buone Feste”.

La partecipazione al pranzo è gratuita, previa iscrizione da farsi direttamente nei quattro ristornati aderenti, che accetteranno le prenotazioni sino a esaurimento posti: Antica Osteria Sachèla via Dolomiti 1 – 035 293927 ; Da Franco Ristorante via Basse 1 – 035 298148; Da Gina Ristorante via Marconi 95 – 035 295038 e Al Redocc c.so Roma 1 – 035 3058216.