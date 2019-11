“Live Music”, all’Elav Circus concerto di Marco Mendoza

Una rockstar è in arrivo a Bergamo. Marco Mendoza, bassista statunitense di fama internazionale, salirà sul palco di Elav Circus per una serata di live music. Lunedì 2 dicembre alle 21.30 la potenza del rock scuoterà la routine cittadina e contagerà il mondo Elav.

Dopo Marco Mendoza, giovedì 19 dicembre si esibirà sul palco di Elav Circus Juwana Jenkins, cantante, autrice e performer di talento in arrivo dalla grande Philadelphia. Giovedì 23 gennaio, i Ridillo porteranno a Bergamo il meglio del funk-soul italiano. A seguire (giovedì 6 febbraio), Diana Blue, cantante soul, sensazionale suonatrice di armonica.

Ingresso libero.

MARCO MENDOZA

Nato il 3 maggio 1963 a San Diego, ma cresciuto e formatosi a Tijuana, Messico, Marco Mendoza è diventato un musicista eclettico di fama internazionale.

Nel mondo dei bassisti non c’è molto che Mendoza non possa fare o non abbia già fatto. Ha registrato e suonato con alcuni dei più grandi nomi del rock e della musica come Blue Murder, John Sykes, David Coverdale, Whitesnake, Thin Lizzy, Ted Nugent, Lynch Mob, Neal Schon, Dolores O’Riordan of the Cranberries, e The Dead Daisies.

Mendoza è un live performer dinamico in grado di essere a proprio agio in un grande stadio come un piccolo jazz club. La sua arte tocca qualsiasi stile musicale, dal jazz al fusion, dalla world music al groove, a tutto l’hard rock. Vocalist esperto, il bassista statunitense ha scritto e registrato gli acclamatissimi album da solista “Live for Tomorrow” e “Casa Mendoza”. Recentemente ha pubblicato il suo terzo album solista ‘Viva La Rock’ che ha ricevuto recensioni positive in tutto il mondo.

Ora Mendoza è impegnato nel tour europeo.