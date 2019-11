La fiaba dell’ego: ventenni artisti in mostra a Martinengo

A Martinengo dal 7 al 22 dicembre sarà allestita la mostra La fiaba dell’ego. Protagonisti e artisti 4 giovani di 22 anni: hanno tutti studiato al liceo artistico in via Tasso a Bergamo; i tre artisti che esporranno, Olmo Erba, Simon Pellegrini e Carlo Rocca sono laureandi all’Accademia Carrara, mentre il curatore, Raffaele Stocco, è laureando in Filosofia all’università di Bologna.

Si presentano così nel catalogo della esposizione che verrà inaugurata il 7 dicembre alle 18 in via Allegreni 37.

“Durante la progettazione di questa mostra abbiamo fatto fronte alla problematicità di armonizzare l’opera di tre autori fortemente disomogenei sul piano formale, laddove si passi da imponenti rappresentazioni di paesaggi a disegni piccoli e lievi che quasi sfuggono all’occhio dell’osservatore. A suggerirci il titolo, allora, doveva essere un gioco di mediazione tra leggero e pesante, pieno e vuoto, vicino e lontano. La fiaba dell’ego. Presentarsi al pubblico e attendere giudizi, bramare ovazioni: ragionandoci un poco, un’esposizione d’arte non è niente più che una dimostrazione di Ego.

Quando leggiamo una fiaba ci capita facilmente di considerarla una forma espressiva apprezzabile solamente dai bambini, lontana dalla realtà, d’una fantasticheria sempliciotta. Così facendo, ignoriamo il complicato processo di creazione di quel semplice scritto, la sintesi, l’universalità. Perché le variazioni sul genere fiaba devono ricadere in costrizioni di struttura, stile, linea narrativa.

Allora pensiamo che questa limitatezza possa essere comparata allo sforzo creativo dell’artista che cerchi di tradurre la propria ricerca intellettuale e concettuale in produzione materica, sottostando a ferree regole compositive date in primo luogo dalle leggi fisiche; ben facile, dopotutto, immaginare un masso che fluttua nell’aria, più complesso è dargli forma artistica.

Fiaba come fanciullezza, piena volontà d’essere. Ego come forza regolatrice che imbriglia la libertà. Ecco il senso di accostare questi due termini ossimorici.

Un’ultima cosa.

Le opere dei tre artisti esposti sono eterogenee per modalità espressive e per tematiche affrontate. Ci è piaciuto pensare che La fiaba dell’ego si sia compiuta così, nell’accostamento armonico di elementi energetici e irrazionali cui seguono forme rigorose e imponenti – un asino che prova ad acchiappare il fiore legato alla sua coda con accanto un paesaggio desertico e sconsolato e solo.

Queste immagini apparentemente così distanti che tuttavia dialogano tra loro: questa per noi è stata e sarà La fiaba dell’ego.