“La famiglia Von Trapp” o l’Europa League? La tv del 28 novembre

Per la prima serata in tv, giovedì 28 novembre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda il film “La famiglia Von Trapp – Una vita in musica”, con Yvonne Catterfeld.

Agathe von Trapp cresce prendendosi cura dei fratelli nella loro casa a Salisburgo. Dopo la morte della madre, Agathe ha promesso di mettere da parte le sue doti canore e di occuparsi solo dei piccoli e del padre Georg. Quando il padre assume la nuova tata Maria, Agathe ne avverte la concorrenza: Maria riaccende infatti i desideri d’amore di Georg e si propone come un’ottima madre per i fratelli. Non sa però che quali sorprese abbia in serbo per lei il destino, nonostante le ombre minacciose della Seconda guerra mondiale.

RaiDue alle 21.20 proporrà il film “Frozen – Il regno di ghiaccio”. La giovane Anna, il cui regno è caduto sotto la maledizione di un eterno inverno, si unisce in viaggio con Kristoff, un audace uomo di montagna, per rintracciare Elsa, la sorella di Anna che ha causato accidentalmente il disastro, e porre fine all’incantesimo. Affrontando cime innevate e pericolosi costoni ed incontrando creature mistiche e magiche ad ogni angolo. Insieme affronteranno una corsa contro il tempo per salvare il regno dalla distruzione.

Su RaiTre alle 21.20 l’appuntamento è con la seconda puntata del varietà “Stati generali” condotto da Serena Dandini.

Canale5 alle 21.20 trasmetterà l’ottava delle nove puntate dello show “Adrian”, con Adriano Celentano. A dirigere l’orchestra che accompagna le esibizioni di Adriano Celentano nella prima parte del programma è il maestro Fio Zanotti. A seguire un’altra puntata del cartone di cui è protagonista l’orologiaio Adrian, ambientato nella Milano del 2068.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 e La7. Sulla rete Mediaset alle 21.25 ci sarà una nuova puntata di “Dritto e rovescio”, il talk-show condotto da Paolo Del Debbio, mentre su La7 alle 21.15 “PiazzaPulita”, condotto da Corrado Formigli.

Tv8 alle 20.30 trasmetterà Studio Europa League e alle 21.30 Calcio Europa League: Lazio-Cluj.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.20 c’è “The transporter legacy”, con Ed Skrein; su Rai4 alle 21.15 “47 metri”, con Mandy Moore; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Skiptrace: missione Hong Kong”, con Jackie Chan; su La5 alle 21.10 “La grande Gilly Hopkins”, con Sophie Nélisse; su Iris alle 21 “The good Shepherd – L’ombra del potere”, con Matt Damon; e su Italia2 alle 21.30 “Ferite mortali”, con Steven Seagal.

Spazio alla musica sinfonica su Rai5 dove alle 21.15 andrà in scena “Muti prova ‘La Traviata’”. La puntata prende il via dal Preludio al 3°atto della Traviata per proseguire con il susseguente recitativo Violetta – Annina. Qui il Maestro Muti si sofferma e ribadisce l’importanza di curare con estrema attenzione ogni minima sfumatura del testo. Le prove procedono fino all’accorato “Addio del passato”.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Grey’s anatomy”, con Kevin Mckidd. Andranno in onda quattro episodi intitolati “Perchè cercare di cambiare adesso”, “La sala dove tutto accade”, “Non hai fatto niente” e “Puoi guardare (ma è meglio non toccare). Nel primo, al Grey Sloan Memorail arriva Eliza Minnick. Nel secondo, Richard, innervosito dal fatto che i suoi colleghi trattano i pazienti in maniera fredda e meccanica, li sfida a fare una sorta di gioco. Nel terzo, Owen e Riggs si occupano di un uomo che è rimasto gravemente ferito durante il crollo di un edificio. Nel quarto, Arizona, la Bailey e la Wilson sono in auto per andare a effettuare una visita a domicilio molto particolare: la loro paziente è Kristen, una ragazza che si trova in carcere ed è incinta.

Da segnalare, infine, su Canale Nove alle 21.25 il documentario “Clandestino – Sacra Corona unita”, condotto da David Beriain; su Mediaset Extra alle 21.15 la replica della fiction “L’isola di Pietro 3”, con Gianni Morandi, Francesco Arca e Francesca Chillemi; e su Real Time alle 21.10 il reality “Tienda: missione bellezza”.