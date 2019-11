Io, albanese, e vero e proprio cittadino italiano

Giuro non l’ho scelto io. Ve lo giuro.

Non ho scelto io di essere albanese, tantomeno di venire in Italia. Hanno fatto tutto i miei genitori.

Ho fatto davvero poche scelte nella mia vita; una sì però: iscrivermi all’Unibg.

D’altronde, secondo dati del Corriere della Sera, gli albanesi sono il 12,6% degli iscritti primeggiando la classifica degli stranieri alle università italiane ed, inoltre, più di 440 mila albanesi vivono in Italia (2ᵒ comunità in assoluto).

Eh, vecchio rapporto il nostro con l’Italia: tutt’ora abbiamo in mente le immagini della nave stracolma di migranti che sbarcò a Bari, oppure dell’originalissima comunità Arbëreshë presente in Calabria ed in Sicilia da più di 500 anni e che mantiene tradizioni e colori del Paese delle aquile.

Un Paese, l’Albania, che sta vivendo un periodo di liberalizzazioni dopo l’asfissiante dominio comunista e che accoglie migliaia di imprenditori e pensionati italiani ogni anno (primo investitore estero).

Ufficiosamente si può dire che in Albania la seconda lingua più parlata sia l’italiano; non solo per i rimasugli culturali delle trasmissioni Rai che venivano centellinate alla popolazione ma, soprattutto, per il grande fascino che l’Italia suscita negli albanesi.

E poi ci sono io: avevo solo tre anni quando sono venuto a Bergamo (Boltiere precisamente) e l’Italia era ritenuta l’America; ho studiato sempre in Italia, ho lavorato sempre nel Belpaese, sono cresciuto qui e sono, superbia permettendo, un vero e proprio cittadino italiano.

Davvero non riesco a trovare differenze nella concezione della cittadinanza, sono tale e quale ad ogni altro individuo cresciuto da genitori italiani: stesso background, stesso percorso, stesse problematiche, stesso ambiente.

Eppure non ho la cittadinanza per diritto dopo aver sperato nello Ius Soli come un dannato, e l’ho dovuta chiedere tramite l’iter procedurale di qualunque altro immigrato che magari l’Italia l’ha calpestata per la prima volta dopo i 30 o 40 anni.

Eccomi che mi riempie di gioia il 107ᵒ anniversario dell’Indipendenza albanese ma che mi sprofonda nella tristezza il prolungamento delle tempistiche della cittadinanza del nuovo governo.

Ed io che in questa dualità italo-albanese ci vivo: soffro l’incapacità di comprensione da parte di taluni di poter far coesistere l’amore per la Patria con il desiderio di inclusione giuridico-sociale della cittadinanza italiana.

Perché noi della seconda generazione viviamo in un limbo che è drammaticamente pericoloso se non utilizzato per il suo unico potenziale: la diversità culturale come risorsa impagabile.

L’averlo concepito è stata una delle scelte migliori che io abbia mai fatto.

Salvini permettendo.