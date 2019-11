Questo novembre all’insegna del grigio sta per finire, ma la pioggia non sembra avere intenzione di fare lo stesso. Sarà davvero ancora così? vediamo cosa dice il bollettino del Centro Meteo Lombardo curato da Ivan Malaspina.

ANALISI GENERALE

Lo spostamento verso la Scandinavia della bassa pressione associata alla perturbazione che mercoledì ha interessato le nostre regioni e una leggera rimonta anticiclonica sull’Europa occidentale garantiranno un temporaneo miglioramento del tempo nei prossimi giorni. L’approfondimento di un nuovo minimo depressionario ad ovest della Francia determinerà però per la giornata di domenica un nuovo afflusso di correnti umide verso l’Italia e piloterà l’arrivo di una nuova perturbazione che interesserà anche la Lombardia. Le temperature caleranno nei valori minimi a causa della minore nuvolosità e tra venerdì e sabato si posizioneranno su valori di poco superiori agli zero gradi anche in pianura.

Giovedì 28 novembre 2019

Tempo Previsto: al mattino cieli nuvolosi su tutta la regione con probabili nebbie sulla media e bassa pianura (più compatte su Mantovano, Cremonese e Lodigiano) e maggiori schiarite sulla fascia pedemontana. Nel pomeriggio parzialmente nuvoloso su quasi tutti i settori con possibile persistenza di nuvole alte dovute al sollevamento delle nebbie sulla pianura centro/orientale. Nuvole più compatte sul settore alpino con la possibilità di qualche fiocco di neve oltre 1600 metri prima su Valchiavenna e successivamente su alta Valtellina e alta Valcamonica. Nella sera ampie schiarite su tutti i settori con tendenza a formazione di nebbie nella notte sulla medio/bassa pianura.

Temperature: minime in lieve diminuzione, massime in lieve aumento. In pianura minime per lo più comprese tra 7 e 9°C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate; massime generalmente comprese tra 11 e 13°C.

Venerdì 29 novembre 2019

Tempo Previsto: al mattino cieli nuvolosi sulle Alpi con qualche fiocco di neve nel Livignasco, nebbie sulla medio/bassa pianura, poco nuvoloso sul resto della regione. Nel pomeriggio parzialmente nuvoloso sulle Alpi con deboli precipitazioni nel Livignasco, prevalenza di cieli poco nuvolosi sul resto della regione con la possibilità di nuvole alte per il sollevamento delle nebbie sulla bassa pianura orientale. In serata persistono un po’ di nuvole sulle Alpi, poco nuvoloso altrove con la tendenza alla formazione delle nebbie nel corso della notte in pianura.

Temperature: minime in lieve diminuzione, massime in lieve aumento. In pianura minime per lo più comprese tra 3 e 5°C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate; massime generalmente comprese tra 13 e 15°C.

Sabato 30 novembre 2019

Tempo Previsto: al mattino cieli parzialmente nuvolosi sulle Alpi, prevalenza di bel tempo sul resto della regione con qualche banco di nebbia sulla medio/bassa pianura. Nel pomeriggio e in serata cieli generalmente poco nuvolosi su tutti i settori. Nella notte tendenza ad aumento delle nubi ovunque.

Temperature: in lieve diminuzione. In pianura minime per lo più comprese tra 2 e 4°C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate; massime generalmente comprese tra 11 e 13°C.