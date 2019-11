Glaucoma, l’esperto: “Non ha sintomi, sono fondamentali visite periodiche”

Il glaucoma è una patologia che colpisce il nervo ottico e che, se non trattata per tempo, può portare addirittura alla perdita della vista. In Habilita, Poliambulatorio San Marco Bergamo è attivo un ambulatorio per le persone con glaucoma. Abbiamo chiesto al dottor Mauro Carrara, oculista di Habilita, di spiegarci meglio questa patologia.

“Il glaucoma – spiega il dottor Carrara – è una patologia che colpisce il nervo ottico, può quindi essere definita un’otticopatia, che ha svariati fattori favorenti. È una patologia relativamente poco frequente, ma riguarda pur sempre il 4% della popolazione che ha superato i 50 anni. Il problema sensibile del glaucoma è che rappresenta la seconda causa di cecità al mondo (la prima è la cataratta) e la prima causa di cecità irreversibile. L’altro aspetto altrettanto grave è che si tratta di una patologia assolutamente asintomatica: non c’è quindi alcuna possibilità di accorgersi del problema se non quando è ormai troppo tardi, vale a dire quando il nervo ottico comincia ad alterare la vista. In questa situazione più del 70% del nervo ottico è già danneggiato ed è impossibile trattare la patologia in modo da arrestare il danno da salvare le fibre residue ancora funzionanti ed evitare la cecità. È quindi necessario, una volta superati i 40 anni, avere una certa routine nell’esecuzione della visita oculistica per individuare i fattori predisponenti o i segnali asintomatici, clinicamente non evidenti, che possono far sospettare la presenza di un glaucoma e iniziare quindi la terapia”.

Quali possono essere le condizioni che possono portare alla presenza di glaucoma?

La pressione oculare è un aspetto importante, anche se non è dirimente poiché il 90% delle persone che hanno una pressione oculare elevata hanno un’alta probabilità di avere il glaucoma; le persone che hanno una pressione non elevata, quindi al di sotto di 18 mm di mercurio, nel 30% dei casi possono comunque avere questa patologia.

Quali sono gli esami indicati per la diagnosi del glaucoma?

Dal punto di vista degli esami utili per l’individuazione del glaucoma, l’esame del campo visivo è quello funzionale più importante: un’alterazione del campo visivo è senza dubbio un segnale importante nella diagnosi di presenza conclamata di glaucoma. L’aspetto del fondo oculare è ancora più importante di un’alterazione del campo visivo in quanto segnala la presenza di un’alterazione strutturale anatomica che precede l’alterazione e il danno funzionale del campo visivo. Un controllo del nervo ottico, sia durante la visita oculistica, che con degli esami specifici possono aiutare a individuare la presenza di glaucoma in quei casi in cui lo specialista ritenga esistano fattori predisponenti. Nell’analisi del paziente la familiarità è un aspetto importante poiché si tratta di una patologia che può avere una certa familiarità. Tra gli esami di approfondimento può fornire indicazioni utili anche l’esame dello spessore corneale: si è dimostrato infatti che una cornea sottile può essere soggetta a un rischio maggiore di glaucoma. Un’altra caratteristica favorente la presenza del glaucoma è la miopia elevata.

Quali sono i rischi di una diagnosi tardiva?

Purtroppo la diagnosi tardiva che già evidenzia un danno non consente di reintegrare quel danno. Nella migliore delle ipotesi la terapia serve ad allungare i tempi della patologia e di rallentare i tempi di decadimento del nervo ottico del paziente glaucomatoso in modo che si possa avvicinare il più possibile ai tempi di naturale decadimento che avviene nel corso degli anni. Il glaucoma, purtroppo non è una patologia che viene guarita, ma viene rallentata tanto più efficacemente quanto prima viene individuata. L’obiettivo della terapia è quello di avvicinare la curva di decadimento delle strutture della retina e del nervo ottico del paziente con glaucoma a quelle che sono i cambiamenti fisiologici delegati agli anni.

In Habilita Poliambulatorio San Marco a Bergamo esiste un servizio specifico per questa patologia?

Esatto, qui nella nostra sede di Bergamo abbiamo attivato un ambulatorio per glaucomi per cui i pazienti che ricevono una diagnosi di glaucoma vengono poi seguiti nel tempo nel senso che noi prendiamo in carico la persona, viene eseguito un esame del campo visivo diverse volte nella fase di diagnosi (2/3 volte all’anno). Una volta conclamata la diagnosi il campo visivo viene ripetuto almeno una volta all’anno, a volte anche di più se il profilo terapeutico si discosta dall’ottimale. La visita oculistica viene programmata almeno ogni 6 mesi. Noi ci preoccupiamo di contattare il paziente, di seguirlo in modo che faccia i suoi controlli e la sua terapia in modo da avere una preservazione funzionale della vista.

