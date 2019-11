Fideuram, con la nuova sede in centro, subito due progetti culturali per Bergamo

Una nuova sede, centralissima, per immergersi a pieno nella realtà bergamasca: Fideuram, presente in provincia fin dai primi anni ’70, ha trovato casa in piazza Matteotti proprio di fianco a Palazzo Frizzoni, sede del Comune.

Attiva da due mesi, viene inaugurata giovedì 28 novembre, ed è quella l’occasione per esprimere lo speciale feeling che da subito si è creato con la città: “Una volta arrivato a Bergamo mi sono accorto che i cittadini bergamaschi hanno un legame particolare e strettissimo con la loro Città – spiega Marco Avondoglio, divisional manager Fideuram per Bergamo e la Brianza milanese –. Per questo Fideuram ha voluto supportare attività culturali e formative di eccellenza, capaci di accompagnare lo sviluppo e il benessere sociale del nostro territorio”.

Sono nate così delle collaborazioni con due delle maggiori espressioni eccellenti della città; la Fondazione Accademia Carrara e l’Università degli Studi di Bergamo.

Con la pinacoteca cittadina è stata creata una partnership grazie alla quale vedranno alla luce esclusivi progetti espositivi negli spazi della nuova sede mentre con l’Università di Bergamo, un team di Fideuram ha partecipato ai laboratori di impresa del corso di laurea in Economia aziendale.

Il laboratorio d’impresa universitario – supportato da cinque consulenti finanziari Fideuram e coordinati dal regional manager Michele Mirabella – propone agli studenti la realizzazione di una pianificazione di portafoglio di investimento.

Un modo sicuramente differente di fare banca, proponendosi non come “corpo estraneo” ma come parte attiva: “Un collegamento che a Bergamo è nato spontaneamente – sottolinea Avondoglio – Queste iniziative sono un esempio concreto dell’attenzione che vogliamo riservare alla Città e ai suoi cittadini”.

Alla base, ovviamente, c’è l’attività principale di Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking che con i suoi 236 miliardi di masse in gestione è la principale private bank italiana che fonda i propri servizi sulla consulenza professionale e sulla creazione di un rapporto diretto e di lungo periodo tra cliente e private banker.

In Bergamasca oltre alla sede principale di Bergamo ci sono altri 21 uffici, a cui fanno riferimento 95 consulenti finanziari, tre regional manager e un divisional manager.

Il Gruppo è specializzato nell’offerta di servizi di consulenza finanziaria e nella produzione, gestione e distribuzione di prodotti e servizi finanziari, assicurativi e bancari.

I servizi di consulenza offerti alla clientela si distinguono tra un servizio di consulenza “base”, cui accedono gratuitamente tutti i clienti, e tre servizi di consulenza “evoluta”.

Nello specifico, si tratta di consulenza patrimoniale, supporto al risparmiatore nella gestione della pianificazione finanziaria e di monitoraggio degli obiettivi: dal singolo cliente fino all’advisory immobiliare o corporate, con il sostegno in progetti di quotazione in Borsa, planning aziendale e private equity.