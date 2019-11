Dramma a Brusaporto: bimba di dieci mesi trovata morta in casa

Dramma a Brusaporto, dove nella notte tra lunedì 25 e martedì 26 novembre un bimba di soli dieci mesi è stata trovata senza vita dai genitori.

I carabinieri del comando provinciale di Bergamo, coordinati dal pubblico ministero Emanuele Marchisio, hanno a lungo effettuato i rilievi all’interno dell’abitazione dove è stato rinvenuto il corpo della piccola.

Al momento l’ipotesi è che si sia trattato di una disgrazia. Una delle cosiddette “morti in culla”, che a volte colpisce i bambini tra un mese e un anno di età.

La procura di Bergamo, per non escludere alcuna possibilità dal punto di vista investigativo, ha comunque aperto un fascicolo a “modello 45”, senza ipotesi di reato, disponendo l’autopsia per avere un quadro il più possibile chiaro sulla tragedia. L’incarico dovrebbe essere stato affidato al dottor Luca Tajana, anatomopatologo dell’Università di Varese.

La famiglia, scossa da un dramma così grande, si è stretta nel più assoluto silenzio.