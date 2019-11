“C’è la disponibilità della Regione per dare tutto il supporto possibile per risolvere la situazione”. Così Pietro Foroni, assessore regionale al Territorio e Protezione Civile, ha commentato il sopralluogo a Piazza Brembana nel pomeriggio di giovedì 28 novembre. Sopralluogo dove, insieme ai tecnici della Regione, Foroni ha voluto verificare di persona la situazione dopo il crollo di parte di via Locatelli, avvenuto la sera di lunedì 25 novembre.

“Sono venuto a verificare l’accaduto, dopo di che ci sarà una ricognizione di tipo tecnico da parte degli uffici e verificheremo il da farsi, se la Regione può intervenire o meno” – ha dichiarato Foroni. “Siamo in una fase di valutazione tecnica che non compete la politica, ma i dirigenti. C’è la disponibilità ovviamente della Regione per dare tutto il supporto, si tratta naturalmente di verificare il rispetto tecnico di tutte le situazioni”.

Ricognizioni che, come confermato da Foroni, dovrebbero avvenire in breve tempo, dopo la formalizzazione di una richiesta da parte dell’amministrazione comunale.

“È stato un sopralluogo che ha dato buoni risultati” – commenta Stefano Ambrosioni, sindaco di Piazza Brembana. “Si è visto sin da subito un movimento rapido e nello stesso tempo produttivo da parte delle istituzioni. Dopo la richiesta di ‘somma urgenza’ alla Regione, l’intenzione è quella di utilizzare le risorse economiche disponibili non solo per rincorrere l’emergenza, ma anche per ripristinare al meglio il tratto di strada interessato”.

Presenti al sopralluogo, oltre a Foroni, Ambrosioni e i tecnici, l’assessore Alex Galizzi e Fabio Bonzi, vicepresidente della Comunità Montana.

Sul fronte giudiziario, il pm Chiara Monzio Compagnoni ha aperto un fascicolo contro ignoti con l’ipotesi di crollo colposo.