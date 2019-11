Chiudono i Centri di accoglienza di Capriate, Dalmine e Madone

Lettere di licenziamento, ancora, non ne sono arrivate. Ma che i centri di accoglienza straordinaria di Capriate, Dalmine e Madone gestiti dalla Lia siano prossimi alla chiusura non è un mistero. Nemmeno tra i dipendenti, una quindicina circa, a quanto pare già informati verbalmente della situazione. L’imminente chiusura del Cas riguarda un’ottantina di richiedenti asilo, che presumibilmente saranno ridistribuiti in altre strutture presenti sul territorio.

IL RESTROSCENA

Curiosa vicenda quella della Lia. Perché la società con sede a Bergamo, che tra le altre cose si occupa di accoglienza, solo pochi mesi fa aveva vinto il bando della Prefettura con un punteggio di gran lunga superiore alla concorrenza. Qualcosa, però, dev’essere andato storto, visto che la Prefettura stessa, attraverso un decreto di esclusione, ha riassegnato il bando alla seconda classificata.

Il motivo? La società, interpellata, preferisce non rilasciare dichiarazioni rimandando tutto al legale, l’avvocato Benedetto Maria Bonomo, vista la situazione piuttosto delicata.

In pratica, dietro alla decisione della Prefettura ci sarebbe una “kafkiana vicenda” – per usare la terminologia del legale – legata ad una presunta truffa denunciata nel settembre 2017 proprio dalla Lia; vittima, a suo dire, di una società alla quale si era affidata per il pagamento delle tasse. La società in questione avrebbe incassato i soldi da versare, per poi sparire letteralmente nel nulla.

Stando a quanto ricostruito, anche grazie all’aiuto dell’Agenzia delle Entrate, la Lia era risultata in regola con i versamenti allo Stato al momento di presentare domanda per il bando, così come al momento dell’aggiudicazione (diversamente non avrebbe potuto partecipare). Ma è nel ristretto lasso di tempo che separa l’aggiudicazione dalla consegna dell’appalto che gli uffici amministrativi di via Tasso avrebbero notato delle anomalie, causate dall’arrivo di un’altra cartella esattoriale, figlia della truffa che la Lia avrebbe subito (ecco il perché dell’esclusione dal bando). Una truffa importante, per diversi milioni di euro.

L’Agenzia delle Entrate, a suo tempo, aveva comunque informato d’ufficio la Procura per la situazione delle tasse non versate: uno dei procedimenti aperti nei confronti della Lia è già stato archiviato, fa sapere l’avvocato. Un altro, discusso in rito ordinario, ha visto i vertici assolti con formula piena. Un terzo procedimento, invece, è ancora in corso, ma la difesa si dice “assolutamente fiduciosa” in vista del verdetto del giudice.