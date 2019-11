Cena conviviale di Africa Tremila in ricordo dei volontari scomparsi

La onlus Africa Tremila di Bergamo si ritroverà domenica 8 dicembre alle 19.30 per una cena conviviale benefica aperta a tutti i sostenitori, al ristorante L’Antica Perosa (presso lo Starhotel Cristallo Palace a Bergamo – via Betty Ambiveri n.35).

Sarà una cena intensa, permeata dal ricordo del 3 tre volontari scomparsi nell’incidente aereo del 10 marzo scorso in Etiopia: il presidente e medico Carlo Spini con la moglie infermiera Gabriella Viciani e il tesoriere e commercialista bergamasco Matteo Ravasio, che si stavano recando a Juba, in Sud Sudan per l’inaugurazione di un ospedale costruito grazie all’associazione Africa Tremila. Un dolore cocente che ha lasciato il posto alla speranza quando, ai primi di novembre, otto mesi dopo la sciagura aerea, l’ospedale è stato finalmente inaugurato e intitolato ai tre Angeli volontari scomparsi, con il nome di “Three angels health center” ed è stato rallegrato dalla nascita della prima bimba.

La cena rappresenterà quindi anche un momento di speranza e di rinascita, un momento per ritrovarsi insieme con i tanti amici che in questi anni hanno sempre sostenuto la onlus bergamasca ed illustrarne i futuri progetti a favore delle popolazioni più bisognose.

La partecipazione alla cena è libera e aperta a tutti telefonando al numero 035.274236 (Gisella Inverardi) oppure allo 035.221491 (Robi Spagnolo) entro venerdì 6 dicembre.