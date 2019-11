Cazzuola e pennello: i carabinieri rimettono a nuovo le aule delle scuole

Riqualificare alcune aule delle scuole più degradate della provincia bergamasca e intitolarle a carabinieri caduti in servizio. È l’obiettivo di “In aula con gli eroi”, l’iniziativa delle sezioni dell’Associazione nazionale carabinieri orobiche, con il sostegno del Comando provinciale e dell’Ufficio scolastico territoriale.

Il Colonnello Paolo Storoni, Comandante provinciale dell’Arma, Patrizia Graziani, dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale e il sottotenente Marco Bianco, Coordinatore provinciale dell’Associazione nazionale carabinieri di Bergamo, mercoledì 27 novembre hanno reso noto i dettagli dell’iniziativa.

Nel loro tempo libero un gruppo di carabinieri in congedo e in servizio, a titolo volontario, prenderanno parte alle operazioni di sistemazione e tinteggiatura delle aule. L’istituto comprensivo “Gervasoni” di Piazza Brembana sarà il primo a essere interessato dai lavori, che si sposteranno poi a Ponte San Pietro, Nembro, Verdellino e Gromo.

Una volta rimesse a nuovo, a ogni aula sarà dato il nome di uno dei caduti dell’Arma, con particolare attenzione alle vittime bergamasche, ma anche a figure di rilevo nazionale come Salvo D’Acquisto e Carlo Alberto dalla Chiesa. Un modo, oltre che per onorare la loro memoria, anche per farli conoscere ai giovani d’oggi.