Brescia-Atalanta, trasferta solo ai tesserati; la Curva: “O tutti o nessuno, disertiamo”

“In trasferta a Brescia? O tutti o nessuno”. L’invito della Curva Nord al resto dei tifosi bergamaschi è chiaro: disertare la trasferta al Rigamonti per Brescia-Atalanta.

Per lo storico e sentitissimo derby, in programma per le 15 di sabato 30 novembre, il settore ospiti dello stadio delle rondinelle sarà aperto solo ai possessori della tessera del tifoso. Tradotto: niente ultrà.

Da qui, la nuova protesta del gruppo Curva Nord Bergamo.

“Mentre stiamo vivendo uno dei periodi più preoccupanti degli ultimi anni a livello di repressione a Bergamo, arriva la notizia che il derby sarà solo per chi ha sottoscritto la tessera del tifoso – scrive in un comunicato la Curva Nord Bergamo -. Cosa diventa una delle partite più sentite a livello campanilistico con tutte queste restrizioni, senza la sua gente, senza gli sfotto’, senza quegli striscioni che sono il sale del calcio? Resta una partita vuota e senza significato. Lo abbiamo visto tutti a San Siro, ‘senza gli ultras sarebbe come andare al cinema, farebbero tutti silenzio’, ed è questo il progetto messo in moto, eliminare ogni forma di tifo organizzato e creare un sistema di tifosi come abbiamo visto a Manchester contro il City, tifosi senza anima, clienti da spennare”.

“Ecco perché chiediamo a tutte le persone che amano il tifo, la passione, il sacrificio e il lavoro nel creare e mantenere una curva e una tifoseria unita, di disertare il settore ospiti e lasciare quei gradoni spogli di colore. È l’unico modo per lanciare un segnale, per non essere complici e far passare questo divieto come una cosa normale, questa volta è importante dimostrare con i fatti che non si può più andare avanti cosi”.