Brescia-Atalanta, trasferta aperta: mille biglietti solo per i possessori della Dea Card

Manca ancora il via libera definitivo, che dovrebbe arrivare nella serata di giovedì, ma con ogni probabilità sabato la trasferta a Brescia per i tifosi bergamaschi sarà aperta solo ai possessori della Dea Card.

Saranno poco più di mille – 1.027 per la precisione – i biglietti che verranno messi a disposizione per il settore ospiti del Rigamonti.

La situazione è stata per giorni in una fase di stallo e si è sbloccata solo dopo la riunione col Gos effettuata mercoledì pomeriggio.

Teoricamente, le ipotesi ancora praticabili per il settore ospiti sarebbero tre: apertura totale, apertura parziale (solo per i possessori di tessera del tifoso) e chiusura.

Alla fine la decisione che verrà presa sembra quella più orientata verso il buon senso: al Rigamonti ci saranno anche i tifosi dell’Atalanta, che potranno così gustarsi il derby lombardo che manca addirittura dal 2006 (2-0 per i nerazzurri, reti di Simone Loria e Riccardo Zampagna). L’ultimo in Serie A, invece, è datato 2005 e vide la vittoria dei biancazzurri in pieno recupero grazie a un rigore realizzato da Luigi Di Biagio.