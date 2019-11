Barbara Iacono nuovo cfo di Fire, gruppo specializzato nella gestione del credito

Barbara Iacono è stata nominata cfo (direttore finanziario) del Gruppo Fire, primo gruppo indipendente nei servizi a supporto del credito. Bergamasca, classe 1975, laureata in Economia all’Università degli Studi di Bergamo, ha all’attivo una lunga esperienza nell’area finance, planning and control – in Italia e all’estero – presso aziende nazionali e internazionali, sia in ambito industriale che di servizi.

Fire, azienda nata a Messina nel 1992 , ha chiuso il 2018 con un fatturato di 41 milioni di euro e un Ebitda margin all’8,5%. Il gruppo, che ha gestito quasi 5 milioni di pratiche corrispondenti a 18,8 miliardi di euro AUM (Asset Under Management), offre servizi a banche, buyer Npl, società di credito al consumo, utility e a piccole e grandi imprese commerciali.

Iacono ha già ricoperto posizioni di responsabilità, occupandosi, fra l’altro, di fusioni, acquisizioni e start up di nuove attività in tutta Europa, coordinando team internazionali e contribuendo significativamente all’organizzazione e gestione amministrativa e finanziaria delle relative aziende.

“Come annunciato qualche mese fa, continuiamo a rafforzare l’executive team del Gruppo, con importanti innesti di competenze riconosciute sul mercato che renderanno la squadra ancora più forte e pronta a cogliere gli obiettivi ambiziosi di crescita che Fire si è data – ha commentato Alberto Vigorelli, amministratore delegato del Gruppo Fire–. Stiamo ampliando i nostri orizzonti di business e lavorando su progetti strategici importanti; poter contare su una figura professionale come Barbara dà a tutti noi la certezza che abbiamo a disposizione le migliori professionalità e risorse per poter salire sul podio del mercato, e non solo in Italia”.

“Affidando a Barbara Iacono la responsabilità di cfo – sottolinea la nota aziendale -, il Gruppo Fire prosegue il proprio percorso di rafforzamento della struttura manageriale, con la volontà di compiere un salto non solo dimensionale ma anche di posizionamento, avvalendosi del contributo di professionalità attratte sul mercato sia italiano che estero. La nomina, inoltre, si pone in continuità con l’obiettivo di garantire un’accelerazione al processo di progressiva internazionalizzazione del gruppo e ribadisce la costante attenzione verso le tematiche del work-life balance e della parità di genere: con l’arrivo di Barbara cresce infatti la percentuale di dirigenti donna presenti in azienda”.