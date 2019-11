Autocarrozzeria M&P, un multiservice dove il cliente viene prima di tutto

“Amo il mio lavoro, mi piace che la gente esca da qui contenta”. Dove “qui”, nelle parole di Stefano Baccalà, sta per i 1.900 metri quadrati coperti oltre ai 700 di piazzale esterno di ‘Autocarrozzeria M&P’ di Lallio di via Provinciale n°8, che mette la soddisfazione dei suoi clienti sopra a tutto.

Una struttura dalla metratura elevata che a volte risulta persino piccola.

M&P esiste dal 24 agosto del 2004, fondata da i due soci Stefano Baccalà e Paolo Mascheretti, trasferita nella sede attuale da ormai cinque anni.

Da m&p sono state fatte ultimamente delle ristrutturazioni importanti sia a livello gestionale organizzativo che strutturale per gestire al meglio il lavoro sempre in aumento ma soprattutto le esigenze della clientela, infatti

All’interno dell’azienda operano due segretarie, sei dipendenti e otto prestatori d’opera (tre lattonieri, due montatori e tre verniciatori), insomma un team importante che serve per sviluppare tutta la mole di lavoro presente, suddiviso tra carrozzeria, gomme, meccanica legata al sinistro , vendita di auto usate ed infine tagliandi e revisioni.

La media di macchine riparate si aggira intorno alle 120-150 auto al mese, multimarca, dalle utilitarie a macchine di un certo livello.





M&P rappresenta oggi un punto di riferimento per la zona , essendo a 360 gradi un Multiservice in grado di gestire in toto tutte le esigenze della clientela.

Servizi offerti:

Carrozzeria

Recupero auto sinistrate con carro-attrezzi

Sostituzione cristalli

Pulizia interni e sanificazione

Meccanica

Gommista

Wrapping

Auto sostitutive di cortesia

Riparazione auto e moto d’epoca

Ripristino da danni di grandine con metodo levabolli





Autocarrozzeria M&P

via Provinciale 8

24040 Lallio (BG)

Tel. 035690509