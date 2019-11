Autocarrozzeria Cavagna, a Bonate Sopra multiservice per ogni esigenza

L’Autocarrozzeria Cavagna ha alle spalle una lunga tradizione famigliare, cominciata nel 1970, anno di fondazione, che ha portato ad una costante crescita tramandata di generazione in generazione.

La prima sede ha aperto a Presezzo nel 1970 e nel 2001, a seguito di un incremento continuo di lavoro, si è spostata nella sede attuale a Bonate Sopra in via Verdi 7 vicino all’uscita della tangenziale di Bergamo, S.P. Capriate San Gervasio/Ponte San Pietro.

La struttura attuale si sviluppa su una superficie totale di oltre 1.800 mq di cui 800mq coperti più un piazzale esterno di 1000 mq, all’interno operano in totale 6 addetti qualificati e pronti a soddisfare ogni tipologia di lavorazione.





I clienti possono usufruire di numerosi servizi tra cui 3 auto di cortesia e il carro attrezzi per il recupero dell’autovettura.

Autocarrozzeria Cavagna rappresenta oggi un punto di riferimento per la zona , essendo a 360 gradi un multiservice in grado di gestire tutte le esigenze della clientela.





Servizi offerti:

– Carrozzeria

– Recupero auto sinistrate con carro-attrezzi

– Sostituzione cristalli

– Pulizia interni e sanificazione

– Meccanica

– Gommista

– Auto sostitutive di cortesia

– Ripristino da danni di grandine con metodo levabolli.





Autocarrozzeria Cavagna

via Verdi, 7 a Bonate Sopra

tel. 0354997296

sito www.autocarrozzeriacavagna.it