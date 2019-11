“Aspettando il 2020”, tanti eventi a Romano di Lombardia

Sono numerose le iniziative organizzate a Romano di Lombardia in vista delle festività natalizie. Dal 30 novembre al 29 dicembre viene proposto “Aspettando il 2020”, ricco programma di appuntamenti per divertirsi, stare in compagnia e vivere l’atmosfera delle feste.

Si svolgeranno in piazza don Sandro, diventata da qualche anno un centro di aggregazione per famiglie, bambini, ragazzi di tutte le età.

Per cominciare, sabato 30 novembre alle 15 verrà inaugurata la pista sul ghiaccio, che rimarrà aperta sino al 12 gennaio. Verrà allestita anche l’esposizione “Presepe in vetrina”, con i presepi partecipanti al concorso “Presepi in Armonia“.

Il giorno seguente, domenica 1° dicembre, sarà protagonista il mondo dei motori: nel corso della giornata le concessionarie porteranno in piazza auto scontate km zero.

Domenica 15 dicembre alle 14 sarà possibile partecipare alla “Biciclettata di Babbo Natale”. Le iscrizioni si raccolgono nei negozi di via dell’Armonia e al Biciclo di via Tadini, 50. Alle 17, infine, spazio a cori e canzoni di Natale con illuminazione di lanterne volanti che creeranno un’atmosfera suggestiva.

La settimana successiva, domenica 22 dicembre, dalle 10 si svolgerà un’esposizione di auto d’epoca Bug, Maggiolini VW e auto con modifiche estetiche. Inoltre, ci saranno un mercatino degli hobbisti e una mostra di pittura con artisti contemporanei in collaborazione con C. di R.A. Il Romanino. Per i più piccoli, invece, dalle 14 alle 18, sarà presente truccabimbi.

Alle 18 avranno luogo le premiazioni dei “Presepi in vetrina”, concorso di Natale promosso dai commercianti di via dell’Armonia, i quali partecipano alla prima edizione di “Presepi in Armonia”.

Infine, domenica 29 dicembre dalle 14.30 ci si potrà divertire con un’arrampicata al palo della cuccagna. Per iscrivere la propria squadra telefonare al numero 335395099. Nel corso del pomeriggio, poi, sarà possibile gustare caldarroste, frittelle e patatine.