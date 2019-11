Arte concettuale: pensiero o estetica?

Assomigli all’arte concettuale.

Non sempre si capisce cosa si nasconda dietro quello strano sorriso, quali pensieri ti abbiano portata ad essere ciò che sei oggi, quale sia l’immensa fatica celata dietro ad un’esistenza apparentemente normale.

Ma chi per primo ha definito cosa fosse questa misteriosa esperienza artistica di cui fai parte e di cui, forse, facciamo parte tutti?

La definizione di arte concettuale si deve a Joseph Kosuth, che utilizzò questo termine verso la metà degli anni Sessanta. Anche tu sei nata negli anni Sessanta, allora.

L’obiettivo di Kosuth era quello di definire il senso della sua arte, principalmente fondata sul pensiero e non più su un ormai superficiale piacere estetico. Il risultato è un’arte che si racconta da sola, ed è bellissima.

Gli artisti che aderiscono a questa nuova esperienza si servono di qualsiasi materiale e lo lavorano in qualsiasi forma affinché possa esistere una corrispondenza diretta fra le loro idee e ciò che si trovano a lavorare con le loro mani. Non esistono caratteri stilistici tipici di questo movimento e forse è questo l’aspetto più interessante: ognuno può servirsi dei mezzi comunicativi che ritiene più opportuni a diffondere il proprio messaggio. Si passa da utensili ad elementi d’arredamento, da lettere a veri e propri testi scritti. L’arte concettuale, quindi, può essere declinata in maniera diversa a seconda degli aspetti che vengono considerati principali dagli artisti stessi.

L’opera probabilmente più conosciuta è “Fontana” di Marcel Duchamp: ci troviamo davanti a un orinatoio firmato “R. Mutt 1917”. Basta poco per rendersi conto che stiamo osservando un esempio di arte concettuale perché l’elemento estetico è chiaramente abbandonato. Ma quale è il significato? Sono stati scritti innumerevoli saggi circa il possibile messaggio che Duchamp voleva trasmettere mentre si occupava della creazione della sua opera d’arte, ma su un aspetto si è tutti d’accordo: “Fontana” nasce come provocazione. Una provocazione all’arte e agli artisti tradizionali legati a precetti stilistici e morali, un’affermazione della superficialità dell’estetica degli oggetti.

Quando Duchamp si ritrova a dover difendere il proprio prodotto, egli spiega il concetto di arte del ready-made: essa consisterebbe nel esporre in un contesto artistico un oggetto della vita quotidiana, risemantizzandolo e cambiandone la situazione d’uso.

Un’altra categoria della conceptual art è l’Arte Povera, movimento perlopiù italiano, che si serve di materiali d’uso comune come terra, roccia, carta. Un’arte in netto contrasto con il design tecnologico americano e con la pittura astratta.

Ma ecco che mi ritrovo a osservare opere esposte nei musei e mi rendo conto che la Narrative Art è la forma d’arte che più mi colpisce: parole, lettere, immagini e filmati utilizzati con obiettivi nuovi, obiettivi comunicativi e fortemente espressivi. Parole che si rincorrono sulla tela e che ti obbligano a correre anche tu, per rimanere al passo con un’impressione, un ricordo, una sensazione. Una foto sovrapposta a un’altra sovrapposta a un’altra ancora per obbligare la mente a dividersi e a isolare l’immagine in diversi piani, e poi a riunirla in forme diverse e sempre nuove. Come le tavole di legno su cui Glenn Ligon scrive frasi ripetute, calcate, incisive e profonde:

“I feel most colored when I am thrown against a sharp white background”

“I am somebody I am somebody I am somebody”

“We are the ink that gives the white page a meaning”.

Oppure, parlando di artisti italiani di cui ho avuto la fortuna di osservare le opere alla mostra “Libera” alla Gamec: un collage su carta di Giulio Paolini, senza titolo.

Nell’arte non esistono interpretazioni giuste o sbagliate, forse è per questo che in un museo mi sento a casa.

Nell’arte non esiste giusto o sbagliato, ma nell’arte concettuale si è ancora più liberi. Guardo questo collage, semplice, discreto eppure così potente e pre-potente.

Un’intrusione, un arrivo inaspettato, non so se si tratti di qualcosa di negativo o solamente di qualcosa che non stavo aspettando. Una lacerazione, un promemoria a ricordarmi che c’è ancora qualche parte di me che può essere distrutta.

Voglio essere concettuale anche io, o forse non posso farne a meno, e ho scritto una poesia:

“Tu mi graffi l’anima, la laceri senza pietà.

E mi ricordi che dentro me c’è ancora qualcosa di potenzialmente distruttibile.

Un angolo vulnerabile

e vergine

e superstite.

Qualcosa di dimenticato ancora prima di aver imparato a dimenticare.”