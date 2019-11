Il nucleo cinofilo Argo di Fiorano al Serio saluta Greta, un eccellente cane da soccorso mancato mercoledì 27 ottobre.

“Greta era un bracco di Weimar di nove anni – spiega Giovanni Martinelli, coordinatore nazionale delle unità cinofile da soccorso degli Alpini -. Per il nostro gruppo è stato il cane della svolta. Con lei abbiamo iniziato a motivare maggiormente i nostri cani, in modo da lavorare al meglio e dare aiuto alle persone in difficoltà”.

Nel corso della sua vita, Greta ha svolto numerosi interventi di soccorso. Sia in superficie che tra le macerie: “Ricordo quando ha lavorato tra le macerie di Amatrice in seguito al terremoto – prosegue Martinelli -. Tanti sono stati anche gli interventi nelle nostre valli, soprattutto in Val Seriana e Val Brembana, per ricercare persone disperse”.

Senza dubbio, Greta ha dato molte soddisfazioni alla sua conduttrice, Katia Pezzoli. Nel 2016 la cagnolina ha vinto la gara della prima edizione nazionale delle unità cinofile alpine a Clusone: eletta campionessa nelle prove di obbedienza e ricerche.

Il nucleo cinofilo Argo di Fiorano al Serio vanta l’opertatività di ben 12 cani: “Come sempre – conclude Martinelli – noi ci mettiamo a disposizione per aiutare le persone in difficoltà tramite la nostra attività di volontariato. Mia moglie Katia proseguirà la sua passione da conduttrice con Haike, la sorellina minore di Greta, di 5 anni”.