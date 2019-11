A Bergamo convegno sul tumore del polmone: epidemiologia, clinica e prevenzione

È in calendario il 5 dicembre dalle 8.30 alle 13.00 il convegno “Tumore del polmone: epidemiologia, clinica e prevenzione” promosso dal Servizio Epidemiologico Aziendale dell’Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo presso la Sala Lombardia della sede di ATS in via Gallicciolli.

“Il tumore del polmone è la patologia oncologica a più alta mortalità nelle popolazioni dei paesi industrializzati. Il fattore di rischio principale è il fumo di sigaretta il cui ruolo nella carcinogenesi di questa patologia è conosciuto da molti anni – esordisce il dottor Alberto Zucchi direttore del Servizio Epidemiologico Aziendale di ATS Bergamo – Anche nella nostra provincia il tumore del polmone è la più importante causa di mortalità oncologica. Per incidenza e mortalità i livelli sono simili a quanto si rileva in Regione Lombardia e a livello nazionale”.

“Il convegno della prossima settimana costituirà un momento di verifica dello status quo, sia dal punto di vista clinico, sia sui dati epidemiologici, e punterà i riflettori sugli aspetti legati alla prevenzione primaria e secondaria – aggiunge il dottor Carlo Alberto Tersalvi, direttore sanitario di ATS Bergamo – L’appuntamento del 5 dicembre sarà un momento di riflessione condivisa, per dimostrare quanto in sanità pubblica debbano essere integrati osservazione scientifica e prevenzione”.

I relatori del convegno sono tutti impegnati nel sistema sanitario lombardo:

Roberto Boffi e Ugo Pastorino dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano

Graziella Pinotti e Claudio Chini dell’ASST Settelaghi Varese

Alberto Zucchi, Piero Imbrogno e Giuseppe Sampietro dell’ATS di Bergamo.

Modereranno la mattinata Roberto Labianca, Direttore del Dipartimento Interaziendale Provinciale Oncologico della provincia Bergamo, e Carlo Alberto Tersalvi, Direttore Sanitario di ATS di Bergamo.

Il convegno gode del patrocinio del Dipartimento Interaziendale Provinciale Oncologico della provincia di Bergamo e rientra in una serie di convegni a tematica oncologica che il Servizio Epidemiologico Aziendale dell’ATS organizza ogni anno.

Il programma

8.30 Registrazione dei partecipanti

8.45 Saluti delle autorità

8.45-10.00: CLINICA E CHIRURGIA

Moderatore Roberto LABIANCA

Tumore del Polmone: il percorso del paziente dalla diagnosi alla malattia avanzata

Graziella PINOTTI/Claudio CHINI

Il chirurgo, l’appropriatezza e l’outcome: una relazione da approfondire

Ugo PASTORINO

10.00: pausa

10.15-13,00: EPIDEMIOLOGIA E PREVENZIONE

Moderatore Carlo Alberto TERSALVI

Epidemiologia del tumore del polmone a Bergamo: gli indicatori di contesto

Alberto ZUCCHI – Giuseppe SAMPIETRO

Promozione della salute e prevenzione primaria: quale efficacia

Roberto BOFFI

I fattori di rischio ambientali

Pietro IMBROGNO

Tumore del polmone e screening: stato dell’arte della ricerca

Ugo PASTORINO

Discussione e conclusioni