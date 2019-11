Vi presento Martina: da Follonica a Bergamo per studiare. Con gioia

Oggi vi racconto la storia di Martina, 23 anni, una fuorisede esperta originaria di Follonica. È una persona positiva e che si adatta facilmente; caratteristiche che emergono pienamente dalla sua storia.

Dopo una triennale a Torino seguendo il corso di “Mediazione linguistica”, Martina si ritrova a dover scegliere concretamente dove poter affrontare una magistrale all’altezza delle sue aspettative. Nelle sue ricerche online spiccano grandi città come Verona, Venezia, Bologna, che possono attirare di più rispetto a una realtà come Bergamo, ma nella quale Martina decide di immergersi, grazie a un piano di studi che sembra riflettere maggiormente le sue idee.

Dirlo ai suoi genitori è stato impegnativo; erano consapevoli della sua volontà di continuare a studiare ma pensavano che sarebbe restata Torino. Durante una cena racconta ai genitori le sue intenzioni di trasferirsi a Bergamo; la famiglia si dimostra timorosa della sua scelta e di fronte ai loro volti impauriti Martina esordisce dicendo: “Come ho fatto quando avevo 18 anni? Sono andata sola e mi è andata bene, perché non ritentare? So che dovrò fare dei sacrifici, come tutti e come ho già fatto ma mi sento di farlo”.

Anche Martina aveva e ha ancora paura poiché vive a Bergamo da soli due mesi ma nonostante questo, è sempre più convinta della sua scelta. Ha trovato casa su un sito di annunci online. La sua ricerca è stata fortunata poiché il suo appartamento è vicino all’università e inoltre, Bergamo ha costi di vita inferiori rispetto a Torino. Ha due coinquiline che vengono dalla Russia; una di loro ha fatto l’Erasmus proprio a Bergamo e ha deciso poi di iscriversi alla magistrale portando con sé un’amica.

Dopo due mesi Martina non si sente esclusa e nemmeno sola; ha costruito il suo giro di amicizie anche con gruppi di ragazzi fuorisede e ha conosciuto più gente che viene da fuori che gente del posto.

Alla domanda: “I bergamaschi come sono?” Risponde: “Lo stereotipo di partenza era quello: sono freddi, pensano solo a lavorare e dunque molto diligenti. Questo è vero, lavorano molto ma sono anche persone gentili e disponibili! Un esempio è la proprietaria di casa, bergamasca DOC, apparsa subito ben disposta ad aiutarmi e pronta a farmi sentire proprio come a casa!”.

Martina cerca sempre di valorizzare la realtà bergamasca attraverso la sua storia. Quando racconta di aver scelto Bergamo come luogo in cui vivere le persone che la ascoltano si sentono fiere e ricordano il valore aggiunto della loro città che spesso viene dimenticato.

Alla domanda: “Quando ti sentirai a casa? “ Martina dice: “paradossalmente finché userò Google Maps non mi sentirò a casa”.

L’esperienza Erasmus è consigliatissima da Martina: “Se sei in dubbio, prova a fare un’esperienza anche minima; io sono tornata che ero un’altra persona! La consiglio perché serve a bastarti, sei solo te e hai bisogno solo di te. Poi ovviamente anche lì formi il tuo gruppo di amici ma quando raggiungi dei risultati grazie a te stessa provi una felicità assoluta, ci si sente più autonomi e con un utilizzo della lingua più consapevole. E come in Spagna ho imparato lo spagnolo a Bergamo imparerò il bergamasco!”.

Martina si trova bene in UniBg ma riconosce che ci sono problemi come in tutte le università; anche a Torino puliva i pavimenti delle aule e faceva coda in mensa. Nonostante questo ci sono più cose che le piacciono rispetto a quelle che non le piacciono. Dell’università di Bergamo non ne aveva mai sentito parlare e questo le dispiace perché andrebbe ad oggi molto più valorizzata.

Quando le chiedo: “La città di Bergamo ti piace?” Lei replica: “ Abitando in un punto strategico quando posso vado in Città Alta dato che lì l’atmosfera che si respira è unica; passeggiando per le vie ti perdi ma ti ritrovi sempre con stupore, è incantevole!”

Ha già prenotato il biglietto del treno per Natale diretto Follonica. 6 ore di viaggio ed è casa.

Infine aggiunge: “Fuorisede udite udite, il nostro vantaggio sapete qual è? Una volta laureati possiamo fare la festa ben due volte!”.

Ringrazio Martina per la chiacchierata indimenticabile e per la positività che mi ha trasmesso. Alla prossima storia!