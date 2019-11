Speciale di Mentana su Bibbiano o Chiambretti? La tv del 27 novembre

Per la prima serata in tv, mercoledì 27 novembre su La7 alle 21.15 Enrico Mentana presenterà uno speciale su “Le tenebre di Bibbiano”. Viene proposto un approfondimento a cura della redazione di La7 sul caso Bibbiano.

Su RaiUno alle 21.25 andrà in onda il film “Se Dio vuole”, con Marco Giallini, Alessandro Gassmann, Laura Morante e Ilaria Spada.

Tommaso, stimato cardiochirurgo, è sposato con Carla, con la quale ha due figlie: Bianca, svogliata e senza alcun interesse, e Andrea, un giovane brillante iscritto a medicina e pronto a seguire le orme del padre. Da un po’ di tempo cambiato rispetto al solito, Andrea stupisce il resto della famiglia comunicando la decisione di farsi prete per seguire l’esempio di don Pietro, un sacerdote sui generis. Per Tommaso, ateo convinto, quella di Andrea è una volontà da dover cambiare il prima possibile e senza esitare a ricorrere a una vera e propria guerra.

Per la fase a gironi di Champions League, stasera il palinsesto prevede Valencia-Chelsea alle 18.55 su Sky Sport Football 203; Zenit-Lione alle 18.55 su Sky Sport 201; Barcellona-Dortmund alle 21 su Sky Sport Football 203; Genk-Salzburg alle 21 su Sky Sport; Lilla-Ajax alle 21 su Sky Sport; Liverpool-Napoli alle 21 su Sky Sport Uno; RB Lipsia-Benfica alle 21 su Sky Sport; e Slavia Praga-Inter alle 21 su Sky Sport Arena.

Canale Nove alle 21.25 proporrà una nuova puntata de “L’assedio”, il programma di interviste condotto da Daria Bignardi. Tra gli ospiti di stasera ci saranno il conduttore Fabio Volo, lo psicoanalista Massimo Recalcati, l’attrice Carolina Crescentini, la cantautrice e attrice Flo, la modella Benedetta Barzini e il regista Beniamino Barrese.

Su RaiDue alle 21.20 ci sarà la quinta delle sei puntate della fiction “Volevo fare la rockstar”, con Valentina Bellé, Angela Finocchiaro e Giuseppe Battiston. Mentre Olivia cerca di aiutare Daniela a fare colpo su Francesco, Viola ha trovato una pista promettente da seguire per le sue indagini. Eros, invece, è nei guai in quanto Marina ha scoperto il suo segreto.

Su RaiTre alle 21.20 l’appuntamento è con “Chi l’ha visto?”, condotto da Federica Sciarelli.

Su Rete4 alle 21.25 prenderà il via la nuova stagione di “#CR4 La repubblica delle donne”. Piero Chiambretti conduce la seconda edizione di questo programma, il cui intento è quello di esplorare le mille sfaccettature dell’universo femminile. Insieme a lui tanti ospiti e la presenza fissa di Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi.

Canale5 alle 21.20 trasmetterà la quarta delle sei puntate della fiction “Oltre la soglia”, con Gabriella Pession, Giorgio Marchesi, Alessandro Tedeschi e Paolo Briguglia. Diego finisce al pronto soccorso dopo aver perso i sensi in palestra. Intanto, mentre le cose fra la dottoressa Capello e suo marito non vanno affatto bene, Tosca deve occuparsi di Adila, una ragazzina di origini africane, che soffre di improvvise e inspiegabili allucinazioni.

Su Tv8 alle 21.30 ci sarà il talent show “X Factor 13 – La gara”.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.20 c’è “La mummia”, con Tom Cruise; su Rai4 alle 21.15 “Cold hell – Brucerai all’inferno”, con Violetta Schurawlow; su La7D alle 21.30 “Mato grosso”, con Sean Connery; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Super storm – L’ultima tempesta”; su La5 alle 21.10 “Gli anni dei ricordi”, con Winona Ryder; su Iris alle 21 “Colpevole d’omicidio”, con Robert De Niro; su Italia2 alle 21.30 “Ted”, con Mila Kunis.

Su Rai5 alle 21.15 verrà proposto il documentario “Queen – Days of our lives”. Anni ’70: quattro studenti inglesi formano la band che avrebbe influenzato profondamente la musica pop e rock. L’LP A Night At The Opera, con Bohemian Rhapsody, un brano lungo e dal sound assolutamente nuovo, vincono ogni diffidenza di pubblico e addetti ai lavori. E conquistano il mondo.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra alle 21.15 la replica di “Ciao Darwin 6 – La regressione”, con Paolo Bonolis e Luca Laurenti; e su Real Time alle 20.10 il reality “Cortesie per gli ospiti”.