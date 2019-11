Piazza Brembana, il racconto del crollo: “Ho visto la strada sgretolarsi”

“Prima il silenzio, poi un boato e subito dopo ho visto la strada sgretolarsi”. È stato il primo ad avvertire i soccorsi Pier Martino Dominoni, la sera di lunedì 25 novembre, dopo il crollo di 50 metri di via Locatelli sotto la sottostante via Tiro a Segno a Piazza Brembana.

Dominoni, 55 anni, un impiego alla Imex di Lenna, quando può dà una mano all’interno del bar Stazione, in via Locatelli, gestito dai due figli maggiori. “Erano le 21, stavo chiudendo il bar quando ho sentito cadere dei massi, poi un boato e ho visto, circa 200 metri più avanti, crollare metà carreggiata della via. Sono corso subito a vedere e, nel frattempo, ho chiamato i carabinieri di Zogno per avvisarli dell’accaduto”.

I soccorsi sono intervenuti tempestivamente, con l’intervento dei carabinieri, dei vigili del fuoco di Bergamo e dei mezzi di pronto soccorso. “Ho visto la strada sgretolarsi davanti ai miei occhi: mi ha riportato subito alla mente le tristi immagini del crollo del ponte Morandi di Genova”.

La parte di carreggiata caduta poggiava su un muro in cemento armato realizzato negli anni Sessanta, crollato probabilmente a seguito del lavoro d’erosione dell’acqua convogliata lì da diversi ruscelli soprastanti.

Testimone diretto Dominoni che, in questo modo, ha potuto avvisare tempestivamente le forze dell’ordine e, nel frattempo, con l’aiuto di altri abitanti, scesi in strada dopo aver sentito il boato, è riuscito a fermare le auto in transito. “Non sapevo veramente cosa pensare, sono corso sul luogo per vedere se ci fossero feriti e, nel frattempo, ho chiamato i carabinieri per dare l’allarme. Giunto sul posto, con altri abitanti, siamo riusci a fermare le auto che salivano e scendevano dal paese”.

La zona interessata dal crollo, infatti, è uno dei punti di collegamento tra la parte alta e quella bassa della cittadina brembana. Un crollo improvviso, che fortunatamente non ha visto coinvolta nessuna persona: “Fosse successo anche solo un’ora prima, forse ora staremmo parlando di un disastro”. Un allarme dato tempestivamente, grazie alla prontezza di Dominoni e degli altri abitanti che, pur in un orario serale, dove il transito delle auto è minore, hanno evitato che ci fossero incidenti ben più gravi, oltre al già preoccupante crollo di parte della strada.

Ora via Locatelli è chiusa al traffico (è stato sgomberato anche l’ufficio della Protezione Civile), in attesa della realizzazione di un nuovo terrazzamento e di un nuovo muro di contenimento di circa 8 metri d’altezza.

Nonostante i disagi alla viabilità e il forte spavento, fortunatamente non ci sono stati feriti, grazie anche alla prontezza di chi ha dato l’allarme in modo tempestivo.