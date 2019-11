Natale a Bergamo: sosta festiva in città al costo di 1 euro all’ora

Il Distretto Urbano del Commercio di Bergamo comunica che domenica 1, 8, 15 e 22 dicembre la tariffa della sosta in città su strisce blu sarà acquistabile al costo di 1 euro all’ora anziché 2 (sosta massima di 2 ore).

L’iniziativa, promossa dal Duc in collaborazione con Atb, è stata introdotta in occasione dello shopping natalizio in città durante i giorni festivi precedenti le festività natalizie.

Su tutti i parcometri della zona denominata “rossa” (quella centrale e l’unica a pagamento durante i giorni festivi con monete o carte di credito) saranno esposti cartelli Atb che informeranno gli utenti della promozione in corso, attiva anche tramite l’utilizzo dell’App Atb Mobile che suggerisce anche l’area di sosta più vicina; il servizio di Sosta SMS il borsellino elettronico pre-pagato che permette di pagare i minuti di sosta ovunque ci si trovi e senza dover tornare al parcometro; e con le applicazioni Telepass Pay e Easy park.